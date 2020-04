Menez: “Ero come Kakà e mi voleva Conte, ma ho fatto troppe cavolate”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Da giovane promessa arrivata alla Roma dal Monaco a 21 anni, ad esterno d’attacco nel Paris FC, in Ligue 2. Questa la parabola discendente di Jeremy Menez, calciatore dal talento cristallino, che però non è mai riuscito a far fruttare al massimo. Il francese classe 1987 si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ritornando sulle parentesi in Italia, con Roma e Milan, e non solo. Di seguito, uno stralcio delle sue dichiarazioni:

A 16 anni disse “no” allo United.

“Ferguson mi voleva, così andai in Inghilterra per vedere le strutture. Era tutto fantastico, ma non me la sentivo di lasciare la Francia. Ero troppo giovane. Ma non mi sono pentito. Ero sicuro che il top club sarebbe arrivato. Non avevo paura. Infatti, dopo il Monaco, sono passato alla Roma nel 2008. E ci sono stato benissimo“.

Pensa di aver reso al 100%?

“Negli allenamenti dicevano che ero forte come Kakà, poi in partita avevo qualche pausa. Ero giovane, ma non ho mai sentito la pressione. Questa parola non mi rappresenta“.

Proviamo con “fiducia”.

“Ne ho bisogno. Se la percepisco, rendo al massimo. È accaduto al Psg con Ancelotti, il numero uno. Veniva con noi al ristorante, non urlava mai. Giocare a Parigi era il mio sogno, per questo scelsi di andar via da Roma. Dissi no anche alla Juve; ricordo le chiamate di Conte per convincermi a firmare“.

Ci racconti il rapporto con Spalletti e Ranieri.

“Luciano era una bella persona. A volte mi sgridava, voleva farmi crescere. Sia lui che Ranieri sono stati due secondi padri. Mi guardavano con un occhio di riguardo. Nel 2010, poi, sfiorammo lo scudetto, non capisco ancora il perché di quella sconfitta con la Samp. A Roma non ho vinto niente, ma ho vissuto tre anni pieni di passione. Con grandi compagni, primo fra tutti Totti, un fratello maggiore. In campo ci intendevamo a occhi chiusi. I primi mesi ho vissuto a casa dei suoi genitori, come aveva fatto anche Cassano anni prima. Persone fantastiche, come De Rossi“.

Segue ancora la Serie A?

“Soprattutto Milan e Roma. Pastore è un amico. Talento puro. Peccato per gli infortuni, ma se sta bene è una garanzia“.

Cosa direbbe, oggi, al Menez adolescente?

“Di lavorare duro e fare meno cavolate. Faccio parte di una generazione d’oro del calcio francese. Io, Nasri, Benzema, Ben Arfa. Nel 2004 vincemmo l’Europeo Under 17, ci sentivamo i re del mondo, ma sono felice di quello che ho avuto“.

(Gazzetta dello Sport, F. Pietrella)