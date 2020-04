Offerto Weissman del Wolfsberger, può fare il vice-Dzeko

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Con ogni probabilità, Nikola Kalinic non sarà confermato e tornerà all’Atletico Madrid, proprio per questo la Roma si muove sul mercato per cercare un centravanti, da affiancare ad Edin Dzeko per la prossima stagione.

Stando a quanto scrive oggi il “Corriere dello Sport” (G. D’Ubaldo), a Petrachi è stato offerto Shon Weissman, attaccante israeliano 24enne del Wolfberger che i giallorossi hanno avuto modo di conoscere da vicino.

L’attaccante ha infatti segnato alla Roma nel 2-2 dell’Olimpico nel match del girone di Europa League. Weissman è stato autore di una stagione straordinaria in Austria, avendo realizzato ben 22 gol in 21 partite. Il valore del suo cartellino non è alto e l’operazione fattibile.

Fonte: Corriere dello Sport