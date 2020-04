Mertens, il rinnovo col Napoli si allontana. Rispunta l’ipotesi Roma

AS ROMA NEWS ULTIME – Dries Mertens torna ad allontanarsi dal Napoli. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport (M. Nicita), l’attaccante belga sembrava ad un passo dal firmare il rinnovo con i partenopei, in scadenza il prossimo giugno.

Ma di quella firma non c’è ancora nessuna traccia e ora le possibilità che il giocatore lasci gli azzurri è concreta. Mertens aveva chiesto alla società di modificare la propria posizione sulle multe, ma De Laurentiis non ha cambiato opinione e la recente decisione di mettere i dipendenti in cassa integrazione non è stata ben vista dall’attaccante.

Ormai il classe ’87 sembra destinato ad una partenza in estate e le pretendenti non mancano. In Premier League piace a Chelsea, Arsenal e Manchester United, ma nei mesi scorsi è stato accostato a più riprese alla Roma, che sogna di formare una coppia super con Dzeko.

Fonte: Gazzetta dello Sport