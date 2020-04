Stadio della Roma, Raggi: “Ora siamo concentrati sull’emergenza”

ULTIME NEWS AS ROMA – Virginia Raggi torna a parlare, seppur di striscio, dello stadio della Roma. La prima cittadina ha affermato che il progetto, visto il momento vissuto dalla nazione, non è prioritario.

“Lo stadio a Tor di Valle è uno dei temi su cui stiamo lavorando ma siamo concentrati sull’emergenza“, le parole della Raggi a Radio Sei e riportate oggi dal quotidiano La Repubblica.

Intanto la Regione ha comunicato che “dei casi di Covid-19 nel Lazio il 28% è ricoverato in una struttura sanitaria. Il 47% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 15%. L’eta media dei casi positivi è 58 anni”.

“Il 51% è di sesso maschile e il 49% di sesso femminile. Dei casi positivi il 36,6% è residente a Roma, il 28,5% in Provincia, il 10,7% a Frosinone, il 6,1% a Rieti, il 6,6% a Vierbo e il 9,2% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori regione”.

Fonte: La Repubblica