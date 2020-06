Pedro è virtualmente della Roma. Vicinissimi anche Smalling e Mkhitaryan

NOTIZIE AS ROMA ULTIME – Le operazioni di mercato in casa Roma vanno avanti e non si fermano nonostante l’addio imminente a Gianluca Petrachi, ormai ai ferri corti sia con Pallotta che con Fonseca e i suoi giocatori.

Il primo acquisto sarà lo spagnolo Pedro: l’attaccante del Chelsea, che lascerà a breve il club inglese per la scadenza del suo contratto, è virtualmente della Roma. Lo scrive l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora).

Il quotidiano romano aggiunge anche che il club giallorosso è ampiamente fiducioso di poter trattenere anche Smalling e Mkhitaryan. Entrambi sono calciatori che Fonseca ha messo in cima alla lista degli obiettivi per la prossima stagione, e la Roma è vicina ad accontentarlo.

Fonte: Il Tempo