Pau Lopez, sirene dalla Premier. Arriva Gollini?

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Gli occhi della Premier League sul portiere giallorosso Pau Lopez. La notizia ha preso a circolare ieri dalla Spagna e oggi viene rilanciata dalle pagine della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

La Roma è disposta a trattare partendo da un prezzo piuttosto alto, fissato a 40 milioni di euro. Il portiere ha convinto Fonseca soprattutto per la sua grande abilità a giocare il pallone con i piedi, ma davanti a un’offerta importante il club sarebbe pronto a sacrificarlo.

E al suo posto? Nessuna promozione per Fuzato o Mirante, e nemmeno il ritorno di Olsen sembra essere in programma. Stando a quanto scrive il giornale sportivo i giallorossi starebbero pensando a Gollini dell’Atalanta. I bergamaschi però chiedono 25 milioni per il loro giovane e promettente portiere.

Fonte: Gazzetta dello Sport