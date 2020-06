Petrachi oggi a Trigoria per un chiarimento, Fienga prova a ricucire lo strappo. De Sanctis favorito su Massara per la successione

AS ROMA NEWS – L’addio di Petrachi alla Roma appare sempre più scontato. Anche oggi tutti i quotidiani concordano sull’imminente rottura tra il ds e il club giallorosso. Tutto nasce da degli sms di fuoco che il direttore sportivo ha inviato a Pallotta che non sono stati per niente graditi dal presidente così come dagli altri dirigenti.

“Il Tempo” (F. Biafora) conferma l’ipotesi al vaglio della Roma di un licenziamento per giusta causa, anche se sembra più plausibile la rescissione consensuale con ricca buonuscita in favore di Petrachi. Oggi il dirigente salentino, scrive la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), sarà a Trigoria per un chiarimento anche per non dare estremi a un licenziamento ma la ricucitura sarà complicata. Chi proverà a ricucire lo strappo, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina), sarà Fienga, preoccupato dal fatto che c’è un mercato da fare che è ormai in pieno svolgimento.

La rottura resta comunque probabile, ma a decidere sarà Pallotta. In caso di addio, anche grazie alla presenza di Baldini, il traghettatore sembra essere Morgan De Sanctis. Nelle ultime ore è tornato in corsa anche Ricky Massara, ma nel colloquio andato in scena a Boston lo scorso anno ci fu una netta divergenza di vedute sui programmi futuri ed in particolare sull’opportunità di continuare la trattativa con Conte.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero