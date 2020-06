Pedro, il mercato e una telefonata infuocata: i retroscena della lite Petrachi-Pallotta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La rottura tra Pallotta e Petrachi è nell’aria. Oggi tutti i quotidiani, nessuno escluso, raccontano dei rapporti tesi in casa giallorossa tra il ds e il patron dei capitolini. Ma quali sono i motivi di questo scontro che potrebbe portare presto all’addio del dirigente salentino?

Innanzitutto ci sarebbe stata una telefonata, smentita però dalla dirigenza, tra Pallotta e Petrachi con l’ausilio di un interprete. I due si sarebbe confrontati in maniera molto accesa sia sulle strategie di mercato che sulle parole pronunciate in conferenza stampa dal direttore sportivo, che non sono piaciute all’interno di Trigoria.

Ma oltre a questo scontro infuocato tra i due, la tensione è generata anche dalle difficoltà incontrate da Petrachi sul mercato. Il ds ha fatto sapere di avere in mano Pedro a parametro zero, ma da Pallotta non è arrivato il via libera alle firme: prima bisogna cedere. Inoltre i cambi delle strategie non sono stati graditi dal ds, ma nemmeno Pallotta sembra soddisfatto della gestione di alcune operazioni di mercato e del modo di fare comunicazione da parte del direttore sportivo salentino. La frattura adesso sembra insanabile.

