Spagna o Italia, ormai per Florenzi la cessione è certa

NOTIZIE AS ROMA – A Trigoria si cerca di monetizzare la cessione di Alessandro Florenzi, possibilmente entro fine giugno, per fare cassa in vista della chiusura di bilancio. Lo racconta oggi il quotidiano “La Repubblica” (F. Ferrazza).

Il terzino ha un contratto in scadenza con i giallorossi nel 2023 ed è in prestito secco al Valencia da gennaio scorso, ma vorrebbe trovare una sistemazione definitiva, senza rientrare alla base. Stessa idea della dirigenza e di Fonseca, che non lo considerano un giocatore imprescindibile.

Difficile possa rimanere in Spagna sponda Valencia, mentre il Siviglia di Monchi è interessato a lui. Il manager del giocatore, Lucci, sta trovando una sistemazione con due club italiani parecchio interessati. Si tratterebbe dell’Atalanta e della Fiorentina, a cui ha fatto riferimento anche Petrachi nella sua ultima intervista.

Fonte: La Repubblica