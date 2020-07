Pedro in arrivo a Roma, cerca casa vicino Trigoria

NOTIZIE AS ROMA – Non c’è ancora l’ufficialità del suo arrivo in giallorosso, e non potrebbe essere diversamente, ma Pedro si sente già un calciatore della Roma, scrive oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini). Tanto da cercare già casa nella Capitale.

L’attaccante spagnolo sarà il primo acquisto per la prossima stagione e nel Chelsea in questo periodo non trova spazio, così ha già cominciato a pensare alla sua vita a Roma.

Nei giorni scorsi la sua fidanzata è venuta nella Capitale a fare un sopralluogo per scegliere una villa non troppo lontano da Trigoria.

Fonte: Corriere della Sera