Atal, Smalling, Pedro e un vice Dzeko: alla Roma basta poco per diventare più competitiva

AS ROMA NEWS – Non servono grossi investimenti o l’arrivo del fondo arabo, ma poche e mirate operazioni in entrata per rendere la Roma più competitiva il prossimo campionato. In mancanza di soldi, servono soprattutto idee. Anche al netto delle cessioni che inevitabilmente ci saranno durante il lunghissimo calciomercato estivo, che quest’anno terminerà addirittura a ottobre.

Messe in conto le partenze di Kluivert e Under, i due gioiellini che la Roma sacrificherà sul mercato in nome delle plusvalenze ma anche di alcuni atteggiamenti che non hanno fatto proprio impazzire, il club farà cassa anche con le cessioni di Schick (Milan o Lipsia) e Florenzi (Atalanta o Fiorentina).

Se poi il trio Fienga-Baldini-De Sanctis riuscisse anche nell’impresa di piazzare qualche esubero pesantissimo (Juan Jesus, Perotti, Pastore in cima alla lista) il club riuscirebbe a mettere una bella pezza al proprio bilancio, che negli anni è finito in rosso soprattutto per una gestione non proprio felice del mercato (il biennio Monchi ha creato non pochi problemi con acquisti scellerati).

Alla Roma e a Fonseca basterebbe poco per mantenere la squadra ad alti livelli ed essere, perchè no, anche più competitiva di quanto lo è stata in questi due anni. Con il 3-4-2-1 servirebbe pochi ritocchi da effettuare sulla rosa, al netto delle probabili partenze: la conferma di Smalling e la crescita di Ibanez sono due punti da cui ripartire, ma anche Kolarov come centrale di sinistra va considerato un rinforzo per il reparto. A centrocampo con Diawara e Veretout la Roma è coperta, senza considerare Cristante e Pellegrini, mentre sugli esterni più di qualcosa va fatto.

Serve di sicuro un bel colpo a destra. Un giocatore giovane ma non troppo, che possa ricoprire bene quel ruolo anche per gli anni a venire: Youcef Atal del Nizza per esempio potrebbe essere una buona idea. 24 anni, l’esterno algerino è un calciatore molto interessante che nel nuovo modulo di gioco di Fonseca potrebbe rappresentare un acquisto importante. Altrimenti il duttile Timothy Castagne dell’Atalanta potrebbe essere un’alternativa interessante.

A sinistra Spinazzola sta meritando una conferma, mentre sulla trequarti con Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan e l’acquisto quasi certo di Pedro la Roma ha già problemi risolti. In attacco fondamentale la conferma di Dzeko, ma al bosniaco va aggiunto un vice di spessore, che possa sostituirlo senza grossi traumi. La rosa andrebbe poi puntellata con la promozione di qualche Primavera di belle speranze (Calafiori, Bouah) e un paio di acquisti intelligenti a basso costo. Poche idee ma ben chiare, e questa Roma potrà dire la sua il prossimo anno. In attesa dell’arrivo dello sceicco, o dell’americano dal portafoglio più gonfio.

Giallorossi.net – A. Fiorini