Smalling si allena in gruppo a Trigoria: contro l’Inter ci sarà

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ottime notizie per Paulo Fonseca in vista di Roma-Inter di domenica sera: Chris Smalling recupera e sarà a disposizione del tecnico portoghese.

Lo scrive in questi minuti il giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora su Twitter. Hanno lavorato a parte invece Mirante, Santon e Fazio: tutti e tre non dovrebbero farcela per la prossima di campionato contro i nerazzurri.