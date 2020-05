Pedro più Vertonghen, sprint Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Pedro-Vertonghen, c’è lo sprint Roma“. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi) che si occupa anche oggi delle mosse di calciomercato di Petrachi e del club capitolino.

I due obiettivi a parametro zero per rinforzare la rosa sono chiari: si tratta di Pedro e Vertonghen. Il centrale belga, che lascerà il Tottenham a scadenza di contratto esattamente come l’attaccante spagnolo, ha altre offerte anche dall’Italia e guadagnerà 3 milioni l’anno per due anni più opzione sul terzo ed è attratto dalla prospettiva giallorossa.

Sul fronte Pedro, che ha richieste all’estero, potrebbe essere decisivo il ruolo di Zappacosta, amico dell’attaccante spagnolo e che potrebbe convincerlo ad approdare a Trigoria. Fonseca ha chiesto alla società di confermare Mkhitaryan, l’Arsenal chiede 18 milioni, ma grazie anche all’intermediazione di Raiola, la società punta ad un altro prestito con obbligo di riscatto.

Per il centravanti si continua a lavorare su Kean, ma c’è da registrare l’interesse anche per Bustos, punta in forza al Talleres.

