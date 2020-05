Stadio della Roma, con le elezioni alle porte la Raggi accelera: pronta la convenzione

AS ROMA NEWS – Accelerata sul fronte stadio della Roma. Con le elezioni alle porte, la sindaca Virginia Raggi sta studiando le carte per la prossima campagna elettorale, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

E tra queste non può che esserci anche l’impianto di Tor di Valle, che assume adesso un’importanza strategica anche per il futuro della prima cittadina. Dopo mesi di stallo, ora negli uffici competenti del Campidoglio si sta lavorando alacremente soprattutto su questo.

Tanto che ieri i tecnici dell’Assessorato all’Urbanistica hanno consegnato alla Raggi la versione definitiva della convenzione e della variante urbanistica, con i tanti allegati in questione. Un segnale di come ora il progetto stadio sia tornato di attualità per il Campidoglio.

Fonte: Gazzetta dello Sport