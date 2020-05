ll Chelsea scarica Boga, ora la Roma ci prova

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Il Chelsea scarica Jeremie Boga. Il calciatore, nonostante l’ottima annata vissuta con la maglia del Sassuolo, non rientra nei piani del club inglese che non ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto. Lo scrivono oggi diversi quotidiani britannici.

Il destino di Boga, attaccante esterno 23enne che ha collezionato già 8 gol quest’anno con la maglia dei neroverdi, sarà ancora in serie A, ma molto probabilmente non più al Sassuolo. Sul ragazzo infatti è già forte l’interesse di quasi tutti i principali club italiani: la Roma, ma anche il Napoli, Milan e Juventus, riferisce la Gazzetta dello Sport.

I giallorossi, non è una novità, sono molto attenti alla situazione di Boga: con Kluivert e Under in uscita per fare cassa e sistemare il bilancio, Petrachi segue l’esterno ivoriano ormai da tempo come rinforzo per le ali. Ed è pronto a inserire qualche contropartita stuzzicante per abbassare il prezzo dell’operazione: oltre a Defrel, che passerà al Sassuolo a fine stagione a titolo definitivo, anche Riccardi potrebbe finire nell’affare.

Fonte: Gazzetta dello Sport