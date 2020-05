“ON AIR!” – CORSI: “Pedro? Meglio riprendersi El Shaarawy”, MORONI: “Mi fido più di Bonaventura che di Gotze”, GALOPEIRA: “Stadio? La Roma ha perso 5 anni per colpa della burocrazia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La ripresa del campionato? Ci si barcamena da una parte all’altra. Un giorno fanno capire di sì, quello dopo che non si sa, quello dopo ancora che probabilmente no… Stadio? Come ci ha detto Fernando Magliaro, la Roma in percentuale ha perso circa 5 anni per colpa della burocrazia. Quanto sarebbe mortificante se Commisso facesse lo stadio prima della Roma… ”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Lo scenario dipinto da Magliaro per lo stadio della Roma è desolante. Per colpa della burocrazia un paio di settimane quando le cose vanno bene diventano un paio di mesi. E’ estenuate pensare a quanti passaggi ancora mancano. C’è una situazione molto strana anche a livello politico, con la Raggi che dovrà fare la conta dei voti. C’è il rischio che vada pure sotto sul progetto stadio, e quella sarebbe la beffa finale…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il mister è contrariato: tanti tiri e poche reti. Chi abbiamo lì davanti tolto Dzeko? Forse stava cominciando a fare bene El Shaarawy, e appena ha cominciato a fare tanti gol se lo sono venduto… Se gli avessero aumentato l’ingaggio sarebbe rimasto. Il campionato? Domani dovrebbe arrivare la data… Pedro? Quando stava bene ha fatto 31 partite e 8 gol e 2 assist…e parliamo di due anni fa. Ma allora mi riprendo El Shaarawy…è più giovane e più bravo…”

David Rossi (Roma Radio): “Io un po’ di nostalgia della fase precedente ce l’ho, di Roma com’era prima, di quando uscivi e c’era un silenzio strano, senza macchine, senza caos. Questa cosa un po’ mi manca, l’aria pulita di ora è anche merito del lockdown. I numeri sono confortanti, quasi insperati: io ero ottimista, ma non pensavo che ci fossero questi dati…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La quarantena confermata dal CTS? Le due settimane non sono il problema se fosse solo del singolo calciatore, il problema è che si dovrebbe fermare tutta la squadra…Se fosse così, non c’è proprio il bisogno di giocare, sarebbe inutile ripartire, i presidenti butterebbero solo soldi…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Il mondo del calcio è molto tradizionalista: tutti vogliono giocare, e poi ci sono 5 o 6 giocatori che non sono d’accordo… Gotze meglio di Bonaventura? Questo è tutto da vedere. Io mi fiderei più di Bonaventura, sinceramente… Vice-Dzeko? A me sarebbe andato bene Petagna…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Lotito è diventato un uomo scomodo. In questo sistema se vince la Lazio è veramente una cosa rivoluzionaria! Ci sono club con centinaia di milioni di euro di debiti, con quasi iscrizioni a rischio per il bilancio che hanno. E invece la Lazio ha una gestione sana, e si diceva che per vincere o ti indebiti o partecipi. E la Lazio quest’anno potrebbe fare cose clamorose… L’articolo di ieri suoi rigori dati alla Lazio sembra quasi un avvertimento agli arbitri…”

Roberto Renga (Radio Radio): “C’è un attacco concentrico nei confronti della Lazio senza precedenti, mai visto prima verso un club capitolino. Ora tirano fuori la storia di Zarate, che Lotito ha già pagato… Va a finire che sarà la Lazio a denunciare il procuratore di Zarate… Coronavirus? In fondo al tunnel comincio a vedere la luce…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il Coronavirus come tutti i virus è arrivato con una potenza inaudita, e ora se ne sta andando. Siamo verso la fine di questa tragedia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve vincere subito, ripartire bene altrimenti sarà dura conquistare un posto in Champions. Bisognerà avere anche un po’ di fortuna, perché se ti si fanno male i giocatori poi è dura giocare ogni quattro giorni. Stadi pieni presto? Per me non sarà possibile…”

Redazione Giallorossi.net