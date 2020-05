Pellegrini e Calafiori, tentazione PSG

AS ROMA NEWS – L’ombra del Paris Saint Germain, uno dei club più ricchi del mondo, su due giovani talenti della Roma: Lorenzo Pellegrini e Riccardo Calafiori. Lo scrive in questi minuti il portale “Gazzetta.it” (C. Zucchelli), che rivela come il club francese stia tentando la Roma (e i due calciatori) con proposte che potrebbero diventare troppo allettanti.

Partiamo dalla situazione di Pellegrini: il giocatore ha una clausola rescissoria prevista sul proprio contratto, e qualora il PSG dovesse decidere di versare la somma necessaria (30 milioni), la palla passerebbe al ragazzo. Lorenzo vuole restare alla Roma, ma il club francese è pronto ad offrirgli un ingaggio da 4 milioni di euro l’anno. Una proposta che potrebbe farlo vacillare, senza considerare poi che a Parigi il giocatore sarebbe protagonista in Champions con la maglia di uno dei club più prestigiosi d’Europa.

L’altro obiettivo dei parigini è Riccardo Calafiori, 18 anni, terzino mancino su cui la Roma vorrebbe investire il proprio futuro. Ma con i conti in rosso, il club non può assicurare la permanenza a nessuno e davanti a un’offerta conveniente con annessa ricca plusvalenza la tentazione sarebbe grande. Da Trigoria però assicurano che si proverà a resistere in ogni modo all’assalto del PSG e a trattenere due gioielli che possono rappresentare il futuro del club.

Fonte: Gazzetta.it