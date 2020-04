Pedro-Roma, l’offerta è pronta

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Paulo Fonseca chiarisce le priorità tecniche: va bene investire sui giovani per costruire un serbatoio ma poi nella rosa servono i leader che risolvono le situazioni problematiche.

Il mercato dei parametri zero, alla luce della situazione finanziaria non rosea, diventa allora occasione di rilancio. Non è un mistero che la Roma abbia messo gli occhi su Pedro, ala spagnola con la bacheca piena di trofei, conquistati con le maglie di Barcellona e Chelsea.

Il giocatore sarà libero in estate e resta dunque da capire se gli basterà la proposta della Roma da 3 milioni più bonus per tre anni. In Germania il futuro svincolato accostato ai giallorossi è invece Mario Gotze, le cui pretese economiche al momento sono al di fuori delle possibilità di Petrachi.

In difesa, qualora Smalling facesse ritorno in Inghilterra, si punta Lovren, con ancora un anno di contratto con il Liverpool: l’operazione non sembra irrealizzabile però. Per il vice-Dzeko invece si seguono i giovani Favilli (Genoa) e Scamacca (Sassuolo). In ogni caso Fonseca preferirebbe un centravanti di manovra a un uomo d’area di rigore.

(Corriere dello Sport, R. Maida)