Zaniolo: “Roma, sei tutto. E non ti lascerò”

AS ROMA NEWS – E’ una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti quella che Nicolò Zaniolo fa alla Roma nell’intervista realizzata da “Il Messaggero” (G. Lengua e M. Caputi). Il talento giallorosso dichiara: “La Roma per me è tutto, mi ha regalato emozioni indescrivibili a partire dall’esordio al Bernabeu. Mi ha fatto esultare, giocare all’Olimpico e sentire amato dai tifosi. Quindi, non vedo il motivo per cui debba cambiare e spero di rimanere qui per tantissimi altri anni”.

Ed ecco che Zaniolo torna a parlare del brutto crack subito in quella maledetta partita contro la Juventus, la squadra che più di tutte lo vorrebbe strappare alla Roma: “L’infortunio al ginocchio è stata una bella batosta. Sono riuscito a superarla solo dopo le prime due-tre settimane che sono state molto dure. Il mio carattere non è mai cambiato e sono stato sempre sorridente e felice. Ogni giorno mi do degli obiettivi da raggiungere e superare. Il ginocchio risponde bene, spero di tornare in campo più forte di prima”.

La foto del bambino che gioca a pallone con la sua maglia in una Milano deserta è diventata in Italia un simbolo di libertà. “Appena ho visto quella foto sono rimasto stupito, contento. La passione per il calcio c’è sin da piccoli e quel bambino la rispecchiava in pieno. Sono orgoglioso che indossasse la mia maglia ed è segno che qualcosa di buono ho fatto e che dovrò continuare così per rimanere nel cuore di questi bambini che hanno grandi sogni. Se lo avessi davanti lo porterei sicuramente a Trigoria per fargli vedere come ci comportiamo e alleniamo. Un piccolo gesto ma credo che lo farebbe molto felice”.

Sul taglio degli stipendi: “Penso che siano cose che vadano gestite prima all’interno e poi fatte sapere all’esterno. Spero si arrivi a una soluzione che riguardi tutto il calcio italiano”. Infine i complimenti alla Roma per tutti i gesti di solidarietà in questo momento così difficile: “Sono molto orgoglioso di far parte della famiglia Roma. Sì, perché per me la Roma è davvero una famiglia e lo sta dimostrando in questo brutto momento in cui tutti si stanno aiutando, a partire dalla società fino ad arrivare ai tifosi. Voglio ringraziare tutti, giocatori compresi. Riusciremo a uscire da questo momento per tornare ad abbracciarci di nuovo”.

(Il Messaggero)