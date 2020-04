“ON AIR!” – CORSI: “Ripartire col campionato è una follia, il calcio non si ferma davanti a niente”, TRANI: “Concludere a ottobre? Una farsa nella farsa”, GALOPEIRA: “Lavoro straordinario di Fonseca sul senso di appartenenza dei giocatori”, AUSTINI: “Roma superiore al Porto come prestigio internazionale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “E’ normale che Fonseca sia felice di allenare la Roma, la migliore società dove ha mai allenato… lui ha allenato il Porto che non è un club che non ha lo stesso prestigio internazionale della Roma anche se, ahimè, ha vinto di più… Secondo me la Roma è più conosciuta nel mondo del Porto, anche se ha vinto più il Porto… Per un allenatore, anche visto il campionato in cui gioca, è di sicuro più prestigioso allenare la Roma…ed è per questo che Fonseca consideri la Roma in questo momento il punto più alto della sua carriera…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La mia paura è che chi ancora continua a non rispettare le regole è perchè non si rende conto quello che potrebbe rischiare… Noi abbiamo sottovalutato tutto quello che è successo a questa squadra e a questo allenatore, che non ha praticamente mai potuto mettere in campo due volte di seguito la stessa formazione…mi sarebbe piaciuto vederlo all’opera con l’imbarazzo della scelta. Ma lui sta facendo un lavoro straordinario sulla mentalità, sull’attaccamento, sul senso di appartenenza sui giocatori della Roma…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Per fermare il calcio italiano è dovuto intervenire il governo, ed è stata una vergogna. Il problema ora sono i viaggi, c’è l’incrocio con altre persone…e poi che fai, tamponi ai giocatori ogni giorno? Ma come fai a riniziare gli allenamenti, che c’è ancora positiva la fidanzata di Dybala… E poi ci sono giocatori che ancora sono all’estero… Ti bastano poi 15 giorni di quarantena quando ritorneranno? Chiudere questo campionato e pensare al prossimo è una soluzione troppo intelligente per questo calcio… Concludere il campionato a ottobre sarebbe una farsa nella farsa. Roma? C’hai uno stadio da 70 mila persona, 27 mila li spargi per lo stadio…Le mascherine? L’augurio è che non servano…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ripartire ora col campionato è una follia, ma tanto lo faranno. Lo hanno fatto in tutte le situazioni, il calcio non si è mai fermato, nemmeno l’11 settembre davanti a 3 mila vittime. Ceferin sarebbe da prendere e portarlo via…in qualche posto che non sia casa sua…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La questione delle mascherine è una roba…prima ci hanno detto che non serviva a niente, e mo in Lombardia dicono che bisogna addirittura portare la sciarpa?… Se va messa, io la metto…ma se tu dall’inizio parti così è un discorso, ma se prima ti mettevi a ridere perchè la gente si proteggeva con la sciarpa, allora la comunicazione non è più credibile…”.

Paolo Cento (Rete Sport): “Le mascherine? Si è ondivaghi perchè non sono accessibili a tutti, né agli operatori sanitari che ai cittadini. La cosa delle sciarpe è una presa per il culo, è una cosa vergognosa….è un paese che non riesce dopo due mesi dal decreto che dichiara l’emergenza, ancora non abbiamo le mascherine per tutti…è veramente una pagina vergognosa…”

David Rossi (Roma Radio): “I giorni ormai sono tutti uguali, è questa forse la cosa più complicata, spesso si fatica a capire che giorno è o che ora è…quando arrivi alla fine della giornata si esulta… Io sono un po’ preoccupato per il traguardo psicologico della Pasqua…All’inizio la gente era divertita con i flash mob sui balconi, quell’effetto è passato e la gente comincia pian piano a deprimersi.Tutti pensavamo che al massimo si sarebbe risolta a Pasqua, ma se il lockdown durerà come credo fino a maggio e la gente comincia a mollare, facciamo un danno incredibile… Pensate che danno sarebbe riprendere la normalità e poi dopo una settimana dover tornare tutti dentro casa perchè il contagio è ritornato… Ora non bisogna fare la cazzata di fare qualche strappo alla regola in più perchè i numeri stanno calando…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Dal prossimo campionato c’è l’idea di trattare i giocatori eventualmente contagiati come semplici infortunati…si mette il giocatore in isolamento e si fa il test a tutti gli altri. Se non sono contagiati, si continua a giocare regolarmente… Io non se se sarà possibile, ma di sicuro non è possibile né tra una settimana né tra un mese… Oggi il ritorno in campo deve essere stabilito dagli esperti, di certo non da un presidente di un club di calcio…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Far giocare due campionati in una sola stagione? Perchè no, si può fare… Si salva questo campionato, e si gioca anche quello successivo…qual è il problema? I giocatori guadagnano, le società guadagnano…non capisco quale sia il problema, è solo una novità… Pedro e Gotze? Il primo è staoi offerti anche alla Lazio… Gotze è proprio sparito, mentre Pedro è tutto un altro giocatore…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “La situazione è ferma, l’emergenza sanitaria ha bloccato tutto. L’accordo era stato trovato a fine dicembre, ora Friedkin ha chiesto a Pallotta di fare una nuova valutazione quando sarà tutto finito. Poi bisognerà vedere se la nuova offerta al ribasso andrà bene o no a Pallotta… Pedro e Gotze? Con tutto quello che sta succedendo, il prossimo sarà un mercato di scambi, parametri zero e plusvalenze. Roma e Juve metteranno in piedi uno scambio con valutazioni elevate per mettere a posto i bilanci. Con Pedro era stato fatto un sondaggio a gennaio, è gradito a Fonseca. Ora va a scadenza e interessa più di Gotze che viene da stagioni negative e chiede di più per l’ingaggio…”

Redazione Giallorossi.net