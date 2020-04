Ecco Hurtado, il diamante grezzo per l’attacco della Roma

ULTIME CALCIO MERCATO ROMA – Un diamante grezzo per l’attacco della Roma. Il profilo che Petrachi sta cercando come vice-Dzeko è quello di un attaccante giovane e promettente da far crescere alle sue spalle, e dopo il nome di Pinamonti ecco spuntare quello di Hurtado. Lo riferisce l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina).

Il venezuelano di origini colombiane, 20 anni, gioca nel Boca Juniors ma la scorsa estate era stato ad un passo sia dal Genoa che dalla Samp, che pur avendo trovato l’intesa con il Gimnasia La Plata (con tanto di comunicato ufficiale) non erano poi riusciti a portare il ragazzo in Italia.

Juan Carlos Hurtado è un centravanti dotato di un buon colpo di testa, presenza costante sotto porta, molto veloce sia nello stretto ma soprattutto in campo aperto. È considerato nel suo ruolo uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. Costo accessibile, ingaggio basso e potenziale inespresso. Profilo perfetto per la Roma.

Fonte: Il Messaggero