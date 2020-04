Roma al lavoro per Vertonghen a parametro zero

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il prossimo calciomercato sarà basato molto su acquisti a parametro zero. Ecco perchè i calciatori svincolati cominciano a fare parecchia gola ai principali club.

Tra questi spicca Jan Vertonghen, 32 anni, difensore centrale belga che lascerà il Tottenham a giugno liberandosi a costo zero. Stando a quanto riferisce oggi il portale “Gazzetta.it“, la Roma è tra i tre club italiani che stanno cercando di assicurarselo.

In pole al momento c’è l’Inter, ma anche il Napoli e i giallorossi stanno muovendosi sotto traccia per cercare di spuntarla. La Roma molto probabilmente dovrà rinunciare a Smalling e per questo Petrachi sta cercando un altro difensore esperto per rimpiazzarlo.

Fonte: Gazzetta.it