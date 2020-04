UNDER: “Non sono ancora un top player, ma un giorno lo diventerò”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cengiz Ünder, attaccante giallorosso al quale in questi giorni gli si sono state accostate varie squadre in inglesi, tra cui l’Everton, ha rilasciato un’intervista al quotidiano turco Fanatik che ne ha postato una parte sul profilo ufficiale Twitter.

L’esterno mancino della Roma ha parlato del livello raggiunto e dei suoi obiettivi per migliorarsi: “Non penso di essere un top player, devo lavorare sodo per diventarlo, ma un giorno lo sarò. Sono debole nei duelli aerei. Devo migliorarmi ancora di più in tutti i sensi”.

Col ritorno di Zaniolo e l’acquisto di Carles Perez, il posto di Cengiz Under nella Roma sembra in bilico in vista del prossimo mercato, con i giallorossi che dovranno per forza cedere qualche giocatore e produrre plusvalenze da mettere a bilancio.

Fonte: Fanatik