Pedro è sempre più vicino alla Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – “La Roma accelera per Pedro“, titola l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora). E’ l’esperto attaccante spagnolo, 32 anni, in scadenza di contratto dal Chelsea, l’acquisto su cui Petrachi e Fonseca vogliono puntare forte in vista delle probabili cessioni di Under e Kluivert, volte a sistemare i conti in rosso del club e a salvare i gioielli Zaniolo e Pellegrini.

A complicare i piani della Roma ci si è messa la Juventus, interessata a Pedro visto anche il rendimento dello spagnolo con Sarri quando era allenatore del Chelsea. Ma i dirigenti della Roma, scrive il quotidiano, sono convinti di averlo in pugno avendo fatto tutto il possibile con l’intermediario che si sta occupando dell’affare.

A Trigoria sferreranno il colpo decisivo soltanto dopo alcuni movimenti in uscita, ma si respira ottimismo. Pedro dunque è sempre più vicino alla Roma.

Fonte: Il Tempo