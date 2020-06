Tuttosport: “Juve-Roma, uomini d’oro. Tanti possibili scambi tra i due club”

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Dopo l’affare Spinazzola-Pellegrini che permise ricche plusvalenze ai due club, Roma e Juventus tornano al tavolo delle trattative per provare a imbastire nuovi scambi e nuovi affari per le casse dei due club.

Stando a quanto scrive oggi “Tuttosport“, i nomi che interessano ai bianconeri sono diversi: Zaniolo, Under, Kluivert e Cristante, oltre al giovane Alessio Riccardi. Per quanto riguarda invece i giallorossi, i calciatori che piacciono sono Bernardeschi, Rugani, Mandragora e Romero.

La Roma, scrive il quotidiano, vorrebbe evitare la cessione di Zaniolo, ma se il bilancio obbligasse il club giallorosso a sacrificare l’ex interista, si potrebbe riprendere il discorso (poi accantonato) lo scorso gennaio riguardo lo scambio Bernardeschi. Il calciatore giallorosso però vorrebbe restare a Roma, ma non sarà semplice vista la corte di top club come il Liverpool.

Resta in piedi l’opzione Rugani, vicinissimo alla Roma la scorsa estate. Il difensore potrebbe raggiungere Trigoria in cambio di uno tra Under e Kluivert. Occhio anche a Mandragora e Cristante, il cui baratto è oggetto di riflessioni da mesi.

Fonte: Tuttosport