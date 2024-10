Pellegrini a colloquio con Ghisolfi: la squadra gradirebbe il ritorno di De Rossi. Ma Friedkin…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un colloquio sulla panchina che costeggia il campo di allenamento di Trigoria. Protagonisti Lorenzo Pellegrini e il ds Ghisolfi. Ieri a Trigoria, in un clima di grande incertezza, la squadra ha continuato a preparare la decisiva sfida contro il Torino di domani sera.

La squadra, per bocca del suo capitano, ha detto chiaramente al direttore sportivo di essere disorientata. E, rivela l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), non ha nascosto di gradire il ritorno di De Rossi col quale si era formata una forte sintonia nonostante l’inizio stagione poco brillante. Sintonia che la Roma non è riuscita ad avere con Juric, come dimostrano le liti nello spogliatoio del Franchi (in particolare con Mancini) e la contestazione dei tifosi che sarà ancora più forte domani sera.

Anche in caso di successo col Toro non è escluso il cambio in panchina che per problematiche di calendario potrebbe avvenire dopo la trasferta di Verona. Il nome di De Rossi resta caldo, magari accompagnato dalla presenza di Ranieri come dirigente, ma i Friedkin non vorrebbero piegarsi al volere dei giocatori. Per questo si sondano due piste: Roberto Mancini e Vincenzo Montella. Entrambi conoscono l’ambiente romano e al tempo stesso non sono “legati” all’attuale gruppo di Trigoria.

Fonte: Leggo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!