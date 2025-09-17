Pellegrini a gara in corso. La Roma ora ha un jolly

Gasperini ha un jolly da giocarsi nel derby: Lorenzo Pellegrini. Ed è “l’altro Dybala”, il giocatore che come ha fatto l’argentino a Pisa può aiutarti a cambiare la partita nel secondo tempo se ce ne fosse bisogno, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (D. Stoppini).

Hai visto mai, otto mesi un derby che non doveva essere il suo e che invece suo è stato eccome. Altra storia, altra musica rispetto a gennaio. Altra situazione, anche fisica: Pellegrini ha 45 minuti nelle gambe, non di più: questo almeno a metà della settimana che porta alla sfida con la Lazio.

Tanto per essere chiari: è assai improbabile pensare di vederlo scendere in campo da titolare. Ma è lecito aspettarselo tra i 16 protagonisti, tra quelli che comunque entreranno nel tabellino del match. E le partite – l’ha ricordato lo stesso Gasp domenica – possono decidersi anche nell’ultimo terzo di gara. Pellegrini ci spera.

Le parole del tecnico di sabato scorso gli hanno fatto piacere. Sono state parole importanti e non scontate: non che abbia stupito il contenuto («Dopo Dybala è il giocatore con più qualità della rosa»), ma se Gasperini ha deciso di pronunciarle vuol dire che sul giocatore conta, da qui almeno fino a gennaio. Il mercato ormai è alle spalle, non ha più senso pensare a quel che poteva/doveva essere e non è stato.

Fonte: Corriere della Sera