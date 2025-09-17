Pellegrini a gara in corso. La Roma ora ha un jolly

Gasperini ha un jolly da giocarsi nel derby: Lorenzo Pellegrini. Ed è “l’altro Dybala”, il giocatore che come ha fatto l’argentino a Pisa può aiutarti a cambiare la partita nel secondo tempo se ce ne fosse bisogno, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (D. Stoppini).
Hai visto mai, otto mesi un derby che non doveva essere il suo e che invece suo è stato eccome. Altra storia, altra musica rispetto a gennaio. Altra situazione, anche fisica: Pellegrini ha 45 minuti nelle gambe, non di più: questo almeno a metà della settimana che porta alla sfida con la Lazio.
Tanto per essere chiari: è assai improbabile pensare di vederlo scendere in campo da titolare. Ma è lecito aspettarselo tra i 16 protagonisti, tra quelli che comunque entreranno nel tabellino del match. E le partite – l’ha ricordato lo stesso Gasp domenica – possono decidersi anche nell’ultimo terzo di gara. Pellegrini ci spera.
Le parole del tecnico di sabato scorso gli hanno fatto piacere. Sono state parole importanti e non scontate: non che abbia stupito il contenuto («Dopo Dybala è il giocatore con più qualità della rosa»), ma se Gasperini ha deciso di pronunciarle vuol dire che sul giocatore conta, da qui almeno fino a gennaio. Il mercato ormai è alle spalle, non ha più senso pensare a quel che poteva/doveva essere e non è stato.
Fonte: Corriere della Sera
far giocare la Roma senza le vecchie glorie si può?
tutto sbagliato El shaarawy non regge i 2 tempi e dall’inizio rende pochissimo. pellegrini a partita in corso cosa deve cambiare la partita dal centrocampo dopo una vita che non gioca?
ma mettiamo il greco esterno alto e angelino dietro e chiudiamola li.
Il paradosso.
Tornare in CL con ex calciatori che la Cl l’hanno vista col binocolo: Elsha, Cristante, LP7.
Gasp ti prego no.
(su Mancini possiamo fare un’eccezione)
Valte a quanto pare non si può, sarebbe possibile se Gasperini stesse qui già da 3/4 mesi ma per ora cambiamenti non sono possibili almeno fino al rientro di Baley.
Per Gasperini a ora giocare come la sua Atalanta è impossibile, quindi per ora usato lento ma sicuro (Cristante) e usato usurato (Pellegrini e l’egiziano)
davvero non riesco a capire queste marchette a Pellegrini.
Master,volendo ,il greco ed Angelino potrebbeo anche invertirsi i ruoli. No?
pensa che jolly….
Rendiamola ancora più equilibrata, facciamo giocare pure Celik e Dovbik. Er caccola ha già allagato formello de lacrime, damoje na mano!
Pellegrino Jolly, Dybala mental coach, Dovbyk demotivato negli allenamenti, Elsha solo ultima mezz’ora, 35 e passa milioni lordi di ingaggio, As Roma Onlus per ex calciatori poi dici che la Roma ha la rosa incompleta, mi presento anche io per il provino a Trigoria chissà che qualche ruolo creativo nello staff tecnico si possa strappare.
1 2 3
via agli haters spolliciatori
ci sono quelli di Cristante, quelli di Dovbyk, di Pellegrini… di Baldanzi … di Pisilli…
appena possibile usciranno quelli di Mancini
come si fa a non capire che se questo abbiamo con questo dobbiamo fare?
bisogna solo sperare che Pellegrini (che TUTTI) giochino bene.
fosse solo per venderli e sostituirli.
non crederci è lecito,
ma un romanista dovrebbe sperare di sbagliarsi e nel frattempo stare a guardare non AFFOSSARE
Ovvio, speriamo, cosa altro si può fare?
Su alcuni profili hai però ormai tra le mani una lunga letteratura, sai tutto di loro, pregi, difetti, dove possono arrivare e dove no.
Cristante? Un trattore, un aratro, come ti pare, che parte e arriva, su quello sei sicuro, ma mai uno spunto, un colpo di genio.
Pellegrini? Sai che ti può fare quella manciata di partite ad alti livelli per poi ripiombare, per un motivo o l’altro, nell’oblio.
Da oltre un anno e mezzo non fa nemmeno la “manciata”, però si può sperare ancora, perché no.
Baldanzi? 1 gol, 0 assist, in un anno e mezzo abbondanti.
Pisilli? Sembra si sia fermato con DDR e anche equivoco tattico nel modulo di Gasperini.
Forse per lui, ma anche Pellegrini, è il caso di pensare a un centrocampo a tre.
Dovbyk? Scusa se mi permetto, ma non è che tu con lui sia mai stato prodigo di apprezzamenti, o sbaglio?
Comunque, questi siamo, soprattutto davanti siamo contati e speriamo che chiunque sia in grado di dare una mano.
Perdi il tempo .
Dovbyk sta in difficoltà?
Lo finiscono di distruggere.
Mica lo incitano, lo spronano a fare meglio , a dare di più, a ricordargli che è stato il cannoniere della Liga e che la Roma aspetta i suoi gol.
Nooo, sta nelle sabbie mobili? E loro lo spingono più giù, non sia mai che dovesse riprendersi veramente e vada contro le loro idee.
E questo per tutti i giocatori della Roma.
Il mai una gioia, è stato coniato proprio per questi tipo di “tifosi”, quelli alla continua ricerca di una negatività, anche nei momenti positivi, perché si sa , loro lo fanno perché gli sta a cuore la Roma, pensa se non gli stesse a cuore.
Altro esempio su Pellegrini, mica sperano che faccia bene , in modo che ne tragga vantaggi la Roma,nooo, sperano che fallisca fino all’ultimo, che non si riprenda più, per paura che poi gli rinnovino il contratto.
Poi una volta andati via , incomincia il pianto ehhh noi un Pedro non potevamo tenercerlo.?
Ma se lo avete riempito di insulti , a lui e a chi lo portò alla Roma, e a cosa bella è che, poi pretendono da me di essere obiettivo, ehh io a Gasperini lo ho riempito di insulti ,( dopo quello che disse su Ndicka gli dovevamo pure fare gli applausi ?)
Sapessero per esempio a MOURINHO quante gliene ho dette ai tempi in cui con l’Inter ci rubo ‘lo scudetto nel 2010, ma le cose cambiano e io non posso sperare che la Roma perda , solo per poter dire avevo ragione.
Io voglio avere torto , possibilmente vedere la Roma vincere , e fare ciò che un tifoso deve fare , soprattutto quando si perde, sostenere la squadra.
Pellegrini…spero di no.
in quasi tutti i giochi di carte i Jolly se levano dal mazzo. Direi di rispettare sta regola.
