Gasperini si affida a Soulé, in campo con El Shaarawy

Un altro raggio di Soulé per illuminare il derby della paura e non pensare all’assenza di Dybala. La Roma si aggrappa all’altro talento argentino, scrive oggi Leggo (F. Balzani), fin qui il miglior attaccante (e anche l’unico in gol) di questo inizio stagione sotto l’era Gasperini.
L’ex juventino anche ieri alla ripresa degli allenamenti è apparso tra i più in forma e punta al bis dopo la splendida rete dello scorso anno nel derby di ritorno. Quello è rimasto anche l’unico gol all’Olimpico dell’avventura romanista di Soulé che fin qui ha sempre timbrato fuori casa. Matias vuole tornare a gioire sotto la curva Sud e magari sfatare il tabù che vede la Roma a secco di successi “in casa” della Lazio dal 2016 (gol di Strootman e Nainggolan).
Sin dal precampionato d’altronde Soulé stato il giocatore che maggiormente ha sposato il progetto Gasperini sia da un punto di vista atletico che tattico. Anche contro il Torino è sembrato l’unico vivo di un reparto che attende il ritorno di Bailey e deve fare i conti con i cronici problemi di Dybala. L’argentino guiderà un attacco completato da Ferguson e da uno tra El Shaarawy ed El Aynaoui.
Pochissime, infatti, le chance di vedere Dovbyk o Pellegrini dal primo minuto. L’ucraino è ancora indietro da un punto di vista fisico, ma soprattutto non ha mostrato quella cattiveria che Gasperini si aspettava di vedere in allenamento. L’ex capitano, invece, ha saltato tutta la preparazione e ha bisogno ancora di un paio di settimane per tornare al top. Difficile le cose possano cambiare da qui a domenica.
Possibili sorprese sono invece rappresentate da Tsimikas (al posto di uno spento Angelino) e da Celik che potrebbe prendere il posto di Hermoso. Ieri a Trigoria erano presenti anche Ranieri e Massara per dare il supporto in una settimana delicata.
Fonte: Leggo
i giornalai hanno già fatto la formazione….
Come sempre del resto. Resta il fatto che il Faraone sia una certezza per la nostra squadra. Sempre presente, serio, grande lavoratore, a volte anche risolutivo. Avercene di giocatori tenaci come lui in squadra
non lo so,
io non penso che Elshaa sia proponibile per più di mezzora in gare di questa intensità,
e temo che a forza di far giocare EA fuori posizione (per far giocare Criatante poi, mica Rodri…) si rischi di togliergli fiducia, come con Schick in passato….
secondo me Gasp sta sbagliando in questo, al netto delle lacune di mercato e del fatto che le probabili prime 2 scelte per quel ruolo siano ai box (Bailey e Dybala).
Ma provare 2 punte con accanto Soulè?
Per il resto,
senza voler fare giudizi affrettati,
ma ho passato un mese a dire che non pensavo avremmo mai speso 25 MILIONI per Wesley (toppando alla grande e prendendomi poi le giuste perculatio):
ecco, visto che ero l’unico all’epoca, e per quasi tutti invece Gasp andava accontentato anche a quella cifra, non è che qualcuno oggi ha cambiato idea?
Il ragazzo è giovane e ha tutto il tempo per migliorare, e me lo auguro, ma ad oggi vale 25 milioni? Corre e da tutti per 90 minuti, ma a parte il gol fortunoso con il Bologna, in 3 partite cosa ha fatto?
Vabè, speriamo mi smentisca già domenica.
ma finora per me Gasp tanti tanti errori.
è nuovo anche lui,
magari cambierà presto in meglio.
Ha senso chiedersi oggi se Wesley vale i soldi spesi? che facciamo ogni settimana il riassunto della spesa, fino a giugno? chi vi capisce è un fenomeno…
Anto, sono d’accordo. né lui né Angelino sfidano mai l’uomo, mai cercano il fondo. EA mi piacerebbe vederlo nel suo ruolo, a centrocampo e il derby potrebbe essere il momento giusto, infoltendo il reparto, con Soule’ dietro punta, libero di svariare.
che l’organico abbia lacune è palese, ma che in campo, con squadre schierate vedi il Torino, non si faccia nulla se non un misero giro palla, con Cristante, che non ha il piede di Paredes, a cercare il passaggio filtrante, è svilente.
campionato agli inizi, sessioni di mercato allucinanti, risultato squadra di seghe, mezze seghe e vecchi arnesi e nuovi Scopigno crescono..ma non si era detto di aspettare? che sarà dura all’inizio, che sarà un anno di transizione, che un giorno tolti i paletti, gli ingaggi pesanti e fatto lo stadio vedremo finalmente lo squadrone che sogniamo…?
Che incubo!
Dopo 3 partite le prime sentenze 🤣
Scusa Anto, ma che discorsi fai, perché Dovbik vale i soldi spesi? oppure, era meglio Abraham? al posto di Elsha era meglio Shomurodov? Dahl e Abdulhamid potevano tornarci utili? Bailey o Sancho? e Rios? Paredes? Ghilardi, Tsimikas e Ziolkowski inutilizzati? e così via
Fateci vedere che ci tenete più di quegli altri e non siate indolenti e mosci in campo. È il derby, niente scuse, date il massimo dal primo secondo di partita.
Forza Roma
Penso che El Sharawy come quando sarà disponibile Paulo, sono giocatori da partita in corso e più precisamente da ultimi 30 minuti.
Con la loro tecnica ed esperienza sono delle risorse e possono fare la differenza, evitandogli sforzi fisici prolungati che per età e infortuni storici non sono più in grado di sostenere..
Parere ovviamente personale..
Mi domando come possa Elsha fare la differenza quest’anno quando non l’ha fatta nemmeno lo scorso anno o due anni fa. Dovremmo tornare in Champions o no? Come possiamo farlo con i calciatori che non la fanno da secoli?
Giusto: ed è una situazione abbastanza…curiosa. Gasperini ha bisogno di giocatori che siano in rotazione per equivalenza, cioè tali da lasciare inalterata la pressione sugli avversari e la velocità nella transizione e nel riposizionamento difensivo.
Fare di necessità virtù, è stata l’operazione compiuta da Ranieri.
Quest’anno, peraltro, si presuppone che la condizione atletica sia rafforzata per tutti.
Insomma, è un rebus, per certi versi affascinante, per altri sconcertante.
Purtroppissimo, come ha insegnato sempre Ranieri, i risultati sono la vera cura ricostituente per tutti.
Ma bisogna metterla dentro…
FRS!
Fergusson staffetta con Dobvik (se non insieme e nel caso ultima mezz’ora dentro il Faraone a sostituire uno dei due).
Celik al posto di Hermoso, lo vedo più affidabile.
No Pisilli, No Baldanzi. Ni a Cristante.
Stiamo davvero subito in una grossa emergenza, Gasp questa volta la deve azzeccare e i ragazzi devono dare davvero tutto, non è giustificabile questo mollismo alla terza giornata. Il greco e EA devono dare il loro contributo subito, non abbiamo tempi di “ambientamento”.
Sicuramente la Roma che vogliamo non si può costruire in due mesi, anche se siamo stanchi di troppi anni deludenti bisogna dare il tempo a Gasp e al gruppo di diventare squadra. Sembrava che tutto questo si fosse già concretizzato nelle due prime due partite di campionato (anche se non particolarmente brillanti), solo perchè avevamo “incassato” 6 punti, ma dopo aver visto Juve Inter ho capito quanto c’è da lavorare ancora per noi, ci manca una squadra al completo e intesa (vera e profonda) del gruppo. Bisogna dare tempo al tempo e non accanirsi immediatamente verso la ASROma in toto. Sicuramente con la lazie ci auguriamo seriamente di vincerla, ci mancherebbe
Le partite si vincono e si perdono in 11… anzi in 16.
Che Gasperini si affidi a Tizio, Caio o Sempronio è un’affermazione priva di significato calcistico, figlia dell’incompetenza tipica di un certo “giornalismo”.
Una nobile professione svilita dall’avvento degli improvvisati.
Ho visto gli highlights Juve-Borussia. Francamente davvero non abbiamo un organico da Champions. Inoltre ho notato che quasi tutti i (numerosi!) tiri in porta vengano ovviamente diretti A FIL DI PALO. I giocatori della Roma non tirano quasi mai in porta, e quando lo fanno, sembrano lo facciano a “come viene, viene”. Occorre un allenamento intensivo, continuo e specifico sui tiri in porta.
Io ho visto tutta la partita invece, e almeno ti posso garantire che in difesa siamo più solidi della Juve, e non parliamo del portiere, una busta della spesa!
Svilar il quarto gol non l’avrebbe preso nemmeno bendato, forse nemmeno il terzo, ma almeno avrebbe provato ad arrivarci invece di guardare la palla.
Io continuo a pensare che, Napoli a parte, non ci sono squadre così forti e solide in ogni reparto.
Ognuna ha le sue debolezze, tra rosa e panchina.
Soule’ non è la panacea dei mali della Roma e degli errori della società purtroppo Gasperini é caduto nel trappolone americano confezionato da Ranieri e Massara, questa squadra non arriva neanche al 5 posto, totalmente incompleta e come da sempre destinata a vendere i migliori non so se le altre società italiane stanno peggio con i conti con l’Uefa certo è che le cose non sono chiare rispetto alle società non solo italiane ma anche. Europee… Intanto 40.000 abbonati….. Pronti ad altre delusioni
è semplice, davanti con dobvik furgoson soule dietro i soliti
Non sono un” espertone” di calcio,però non capisco perchè El Aynaoui non debba essere considerato un centrocampita e venga insistentemente da tutti ( anche da Gasperini ,a quanto pare) “piazzato” sulla trequarti o come alternativa ad El Sha…. Ero convinto che fosse stato acquistato come centrocampista. Allora non sarebbe meglio il greco dietro e Angelino spostato avanti? Magari un 3 5 2 sarebbe fuori dal mondo? Chiedo….
