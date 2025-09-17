ULTIMA ORA: Mourinho verso la panchina del Benfica dopo l’esonero di Bruno Lage

Scossa in Portogallo: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Benfica è in trattativa avanzata con José Mourinho dopo l’esonero notturno di Bruno Lage, per il quale è stato fatale il ko in Champions (2-3) contro il Qarabag.
Lo Special One, libero dopo l’addio al Fenerbahçe, avrebbe aperto alla possibilità di un ritorno immediato in panchina e l’accordo potrebbe chiudersi a breve.
Per Mourinho si tratterebbe di un ritorno alle origini, visto che proprio al Benfica iniziò la sua carriera da allenatore nel 2000, prima di spiccare il volo verso Porto, Chelsea e gli altri grandi club d’Europa. Ora potrebbe essere tempo di chiudere il cerchio.
🚨💣 BREAKING: Benfica are in advanced talks with José Mourinho after Bruno Lage got sacked overnight! ❤️🤍
Understand Mourinho has opened doors to Benfica move as he wants to return to coaching immediately.
The agreement could be sealed soon. 🦅 pic.twitter.com/RL8eZmn5BY
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025
daje Mou
l’unico modo che gli è rimasto per giocare la champions
Avrà commesso molti errori e preso decisioni sballate, ma è l’unico allenatore che ci ha fatto vincere un trofeo a livello europeo. E’ riuscito ad arrivare a disputare una Finale Europea (letteralmente rubata) con una squadra di scarsoni. Giusto criticarlo ma vanno riconosciuti anche i suoi meriti. Denigrare o disprezzare a senso unico è sinonimo di meschinità.
Pensa te quanto sei fortunato nel sfogare la tua frustazione, nel dire questa st…..a all’interno di un forum “Romanista”. Questa è la tua Champions e nel frattempo che attendi la musica, esci fuori dal forum e vatti a leggere il curriculum di uno dei più grandi Allenatori “ancora attivi” della storia del calcio.
Sempre Forza Mou!!
in tre anni alla as roma due finali europee , di cui una vinta dalla squadra e un’altra vinta dall’arbitro ; certo il gioco non era bello ( ricordiamo la squadra e la rosa ) però qualcosa si portava a casa
Il Mago resta sempre il Mago.
salutaci il mago Rios
Al Benfica può fare molto bene perchè la squadra è valida!
Cmq Rios è tutt’altro che è un fenomeno, giocatore discreto si ma fenomeno non direi proprio
In bocca al lupo Mister.
Mhhh, interessante, quindi il Benfica , che tiene a centrocampo il muro RIOS , è stato capace di perdere in casa con il Quarabaq?
Che Rios che faceva? Taliava?( ammirava, guardava, in siciliano)
Con il Benfica ha chiuso il cerchio.
Ave Mou.
