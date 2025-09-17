Roma, gli infortuni di Dybala costano 10 milioni

Paulo Dybala si è fermato di nuovo. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra che costringerà l’argentino a saltare la stracittadina. Un infortunio pesantissimo, non solo per il valore tecnico del giocatore, ma anche per il peso che ha sulla squadra e sull’umore della piazza.

Si tratta infatti del 18° stop in tre stagioni giallorosse. I numeri, scrive oggi La Repubblica (M. Juric) parlano chiaro: 21 milioni netti di ingaggio in tre anni, ma appena 7.298 minuti giocati sui 14.490 disponibili, cioè il 50,4%. In sostanza, la Roma ha pagato l’equivalente di un anno e mezzo di Dybala senza averlo realmente a disposizione.

Eppure, quando c’è, la Joya fa la differenza: 42 gol totali, uno ogni 174 minuti. Una media da top player che però non basta a cancellare i troppi forfait.

Adesso tocca a Gasperini ridisegnare l’attacco con El Shaarawy, Ferguson e Soulé, mentre il rischio è che Dybala diventi sempre più un’arma a gara in corso, un lusso da gestire a sprazzi più che una certezza da titolare.

Fonte: La Repubblica