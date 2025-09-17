Roma, gli infortuni di Dybala costano 10 milioni

Paulo Dybala si è fermato di nuovo. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra che costringerà l’argentino a saltare la stracittadina. Un infortunio pesantissimo, non solo per il valore tecnico del giocatore, ma anche per il peso che ha sulla squadra e sull’umore della piazza.
Si tratta infatti del 18° stop in tre stagioni giallorosse. I numeri, scrive oggi La Repubblica (M. Juric) parlano chiaro: 21 milioni netti di ingaggio in tre anni, ma appena 7.298 minuti giocati sui 14.490 disponibili, cioè il 50,4%. In sostanza, la Roma ha pagato l’equivalente di un anno e mezzo di Dybala senza averlo realmente a disposizione.
Eppure, quando c’è, la Joya fa la differenza: 42 gol totali, uno ogni 174 minuti. Una media da top player che però non basta a cancellare i troppi forfait.
Adesso tocca a Gasperini ridisegnare l’attacco con El Shaarawy, Ferguson e Soulé, mentre il rischio è che Dybala diventi sempre più un’arma a gara in corso, un lusso da gestire a sprazzi più che una certezza da titolare.
Fonte: La Repubblica
Solo Gasperini non aveva capito che Dybala non può partire dal primo minuto
Non commento da un po’, ma noto che ogni volta che vinciamo siamo in lotta per il campionato e ogni volta che perdiamo siamo la squadra più debole del campionato. Capisco benissimo lo spirito tormentato di un tifoso, ma penso che dovremmo essere coi piedi per terra e vedere le cose come stanno realmente. Una vittoria non ci rende una squadra migliore, così come una sconfitta non ci rende una squadra più debole. A mio parere, anche quest’anno non siamo una squadra da primi 4 posti e credo che non andremo oltre il 6° posto in classifica. Dico che non andremo oltre il 6° posto introducendo altri fattori importanti come gli arbitri e il sistema calcio italiano, dove i grandi marchi vanno protetti. Se accade un miracolo e raggiungiamo la zona champions, allora Gasperini merita una statua. Nonostante i fattori sopra menzionati, la squadra non è migliorata, è allo stesso livello dell’anno scorso. Lasciate i commenti Gasperini ha commesso un errore di schema e altri e altri ancora la verità è una e una sola: mancano giocatori di qualità. Non nascondiamoci dietro un dito, scaricando le colpe da una parte all’altra. Ai miei occhi, la Roma di quest’anno dovrebbe essere costruita su questi 4 giocatori: Svillar, Ndicka, Kone, Soule. Giocatori come El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Cristante, Mancini, Celik, Angelino, Dobvik, Pisilli, Baldanzi avrebbero dovuto essere espulsi forzatamente. So bene che alcuni di voi troveranno una giustificazione FPF già nota. Al contrario, l’espulsione di questi giocatori darebbe respiro economico e sportivo al club. Perché questi giocatori che hanno già completato il loro ciclo in squadra (la maggior parte) non se ne vanno o, più precisamente, perché non li espellono dalla squadra? Questa è una domanda che mi pongo sempre. Una cosa che dobbiamo far capire ai tifosi: se i giocatori di cui sopra non se ne vanno per il nostro amato club, non c’è speranza e il club continuerà a essere a livelli mediocri.
prima di leggere l articolo gia sapevo che veniva da la carta per il wc , mai e dico mai qche questo giornalucolo che si dovrebbe preoccupare della fiat che sta per essere affossata dal made in cina , continua solo a scrivere secchiate di m ..per mettere zizzania ecc ec , fa solo questo avessi mai letto un articolo propositivo solo letame sulla As Roma.
domanda …ma non vi siete stufati di pubblicare qualcosa che di sport non ha nulla ??
