“ON AIR!” – ROSSI: “Wesley come attaccante di sinistra la sorpresa di Gasp”, CORSI: “Gli americani c’hanno ammazzato, che fallimento”, AGRESTI: “Questo derby è già un bivio”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Per domenica leggevo che potrebbe esserci una chance per Tsimikas, perchè l’Angelino visto in queste ultime partita è stata una cosa bruttina e quando dicevamo che non era così adatto al calcio di Gasperini non eravamo andati lontani. L’altra carta che si potrebbe giocare è Celik al posto di Hermoso… Esterno a sinistra? Le alternative sono El Shaarawy, El Ayanoui e Baldanzi. E poi ci sono le soluzioni esotiche: c’è Pellegrini, che col passare delle ore monterà sui giornali, c’è Pisilli, e poi c’è l’ultima, che mi è venuta nelle ultime ore…Wesley. Lì ha più senso metterci lui che Angelino…guardate che non è mica tanto campata per aria questa ipotesi…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io a Hermoso darei sempre la prima maglia. El Shaarawy titolare domenica? Dico no, perchè ha giocato titolare quando c’era Dybala pronto a subentrare al suo posto. Non essendoci l’argentino, è lui che diventa il Dybala, e cioè il cambio offensivo a partita in corso. Se stesse bene, io partirei con Pellegrini. Mi fa quasi strano dirlo. Ma col minutaggio che ha, partirei con lui dal primo minuto, con El Shaarawy come cambio offensivo…”
Dario Bersani (Rete Sport): “Quello di domenica è un derby che nessuna può permettersi di perdere. La differenza la farà la maturità nel gestire una gara così diversa dalle altre. Io mi aspetto una reazione, sarebbe importante vedere una Roma che ha ripreso il filo del discorso. Quella contro il Torino è una Roma troppo brutta per essere vera, non ci crede nessuno… Pellegrini e Dovbyk recuperabili? Bella domanda…da questo passa buona parte delle fortune della Roma, sono rimasti e non posso essere considerati giocatori che fanno numero… Senza Dybala mi aspetto El Shaarawy dal primo minuto. Su El Aynaoui aspetto, sperando che non sia tutto qui…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Lazio in questo momento vale il Genoa, o il Torino di domenica. Anzi, la Lazio non ha nemmeno un centravanti come Simeone, che secondo me è più forte di Castellanos… La Fiorentina? No, è più forte della Lazio…ha De Gea, ha Dodò, ha Gosens, ha Dzeko, ha Kean….”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Derby? Ora le squadre romane fanno ridere, non si vince più niente da anni, è veramente un fallimento. Prima del derby si vedevano bandiere fuori dalle finestre, ora più niente. Sti americani c’hanno ammazzato, fino a che non faranno sto stadio nuovo, bello chiuso, che costerà un botto, e che sarà un teatro… Ma intanto se domenica vinci, si ricomincia. Devo essere sincero, se la Roma dovesse battere la Lazio sarei più contento di affossare loro che della vittoria in sé…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Stadio nuovo? I biglietti già costano tanto, e costeranno ancora di più. A questo dovrebbe seguire la crescita della squadra, io pago pure 200 euro se devo andare a vedere una squadra che so che ha alzato il suo livello qualitativa. E invece ora hai una squadra testaccina in campo con dei prezzi da squadra di Champions…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “El Shaarawy o El Aynaoui mi sembrano le uniche vere possibilità per domenica, Pellegrini mi sembra davvero troppo indietro fisicamente, le altre soluzioni mi sembrano fantasiose. La Roma deve puntare sulla fascia destra, che mi sembra la catena più importante, Soulè e Wesley da quella parte possono essere decisivi. E mi affido anche a Konè, che deve riscattare la brutta partita di domenica…”
Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La sorpresa per domenica potrebbe essere Tsimikas, così come Pellegrini. Ma io ci metto anche Pisilli come possibile sorpresa a centrocampo, accanto a Konè…secondo me a Gasperini non è dispiaciuto quando è entrato in campo domenica. Come trequartista di sinistra le soluzioni non mancano: oltre a El Shaarawy e El Aynaoui, c’è anche Pellegrini… Ranieri? E’ molto defilato, mi sembra che stia volutamente lontano dalle dinamiche dello spogliatoio, del gruppo, dei giocatori…”
Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma in organico non ha molti gol, è un dato che incuriosisce. Però c’è da dire che ha tanti giocatori giovani, ed è normale che nel curriculum non abbiano tanti gol…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Domenica giocherà Ferguson davanti con El Aynaoui a ridosso, cercando di essere più propositivo. La Roma ha fatto venti minuti ottimi col Bologna e ha vinto con merito, ma se pensiamo al Torino ci sono molte cose da rivedere, a cominciare dall’atteggiamento. Staremo a vedere che tipo di partita può saltare fuori. Io la mia idea me la sono già fatta, che possa prevalere l’idea che sono meglio due feriti di un morto…”
Stefano Agresti (Radio Radio): “L’ultima giornata di campionato ha creato dei problemi alle due romane, la sconfitta contro il Torino ha fatto emergere dei limiti inattesi, ma anche dei problemi che si erano visti come la difficoltà a fare gol. Da un punto di vista tecnico e mentale, si avvicina peggio la Lazio. La Roma ha una situazione differente, anche in classifica, e non è poco. Ma è un derby che rappresenta un bivio alla quarta giornata…”
Gianni Visnadi (Radio Radio): “E’ una partita bellissima e carica di significati, e spero che se la giochino alla grande per vincere. La vittoria serve per guarire, altrimenti si rimane malati: io mi auguro che se la giochino a tutta. La Roma mi sembra più avanti della Lazio, stranamente, dato che i giallorossi sono cambiati molto mentre la Lazio è rimasta la stessa. A me la Lazio non è mai piaciuta, e la partita col Verona non fa molto testo. La Roma ha la difficoltà di fare gol, e l’incidente della partita col Torino…”
Redazione Giallorossi.net
I deliri del Mariolone
Sempre alla ricerca del colpevole.
Lasciate lavorare in santa pace, l’influenza dei media peggiora le prestazioni.
Marione ,ferrazza, voci di tele radio stereo il cui editore ,guarda caso e’ C……….
@uno vecchio
Lascia perdere Marione, la Ferrazza e il loro editore.
Una sola domanda: cosa hanno fatto di buono le proprietà americane per l’AS Roma?
Davvero non comprendo come possiate adularle tanto.
Wesley come esterno a Sinistra?
Che sorpresona!
La vera sorpresa sarebbe schierare due punte Dovbik e Fergusson, che presi singolarmente non la buttano dentro neanche con le mani, ma insieme con la loro forza d’urto potrebbero creare dei danni alla difesa laziale… Naturalmente dovrebbero essere supportati da un centrocampo a tre
Ayanoui, Kone, ‘Cristante,quindi un 3-5-2
Quindi:Svilar,Celik,Mancini,N’Dicka
Rensch,Ayanoui,Kone’Cristante,Wesley
Dovbik,Fergusson
se giochi con 2 centravanti così a sx lascio Angelini che è quello con il piede migliore x crossare
Ora, che con gli americani non sia vinto un granché siamo tutti d’accordo, ma non sono loro che ci hanno ammazzato… La lista è molto più lunga e molto più antica. A cominciare da chi ci ha impedito di essere comprati dai russi a suo tempo (come invece successe al Chelsea), da chi ha finito per indebitarsi oltremodo con le banche e ha dovuto cedere, da chi ha difeso squadre che dovevano essere retrocesse, da chi ha permesso sfaceli a livello arbitrale nei momenti topici, da chi mette i bastoni tra le ruote di uno stadio da 15 anni… e poi, in ultimo, degli americani, ma quelli prima sono tutti nostrani
* Non rinuncerei a Rensch e Celik, magari rinuncerei a Wesley che Gasperini reputa una sorpresa, ma io inserirei Soule’al suo posto..
Al derby voglio una Roma cattiva, maestosa, incazzata, li dobbiamo azzannare e frantumare anche alla faccia dei giornalai senza cv delle radio contro come da protocollo . Spero nel doppio centravanti
Forza Roma SEMPRE!
a radiomarione stanno raschiando il fondo del barile…
Come no,, David Rossi: mettiamoci Svilar, sull’esterno sinistra. Potrebbe funzionare, sì.
Ormai in radio c’è una giostra a chi la spara più grossa.
In confronto il bar dello sport è un braintrust.
Rossi se sveglia la mattina e dice quello che gli passa per la testa. Ahò parole sue, eh?
Rossi dovrebbe cambiare mestiere, scrivere x scrivere non ha senso. Wesley ala sx quando ancora fatica a fare il suo ruolo.
Deco dire che David Rossi è straordinario, ogni giorno leggo un suo commento in cui lui si vanta di “averlo già detto” “averlo già previsto” con sarcastico commento su chi non gli aveva creduto o scelleratamente lo aveva anche contraddetto…
(oggi su Angelinjho ieri su Dybala, l’altro giorno su Pallotta…. e chi più ne ha più ne metta!!)
Non ne sbaglia una che è una!!!!!
Che bravo che è….
Peccato che sia tanto impegnato a parlare alla radio 4 ore al giorno e non si possa occupare dei problemi dell’Italia, o anche del mondo….
Sono sicuro che li risolverebbe, senza fare errori, ovviamente, e senza sbagliare una previsione!!!
Pensaci David, aiutaci!!
P.s. Però non cambiare idea come sempre (vedi secondi posti schifati nell’era Sensi e magnificati con Pallotta, o l’autofinanziamento considerato mostruoso con i Sensi e necessario ed inevitabile sempre con il nostro caro pallotta ecc., perché sembrava quasi che avessi avuto un interesse…. ovviamente non è cosi, ma potevi dare quell’impressione )
Fuori dal GRA non avreste lavoro, si vive bene a scrocco nelle radio Zelig.
FORZA ROMA!!!!!!!!
scusate ma ancora li ascoltate….. sti quattro giornalai non sanno quello che dicono aprono bocca e gli danno fiato io da un bel pezzo che non li sento piu
3 5 2 svilar
Hermoso Mancini ndicka
Wesley kone cristante el ayauoni angelino
Soule ferguson
Ma David Rossi nella vita che lavoro fa?
La lazietta scalcagnata è squadra battibile, ma verosimilmente daranno il fritto perché il derby sarà uno dei pochissimi momenti importanti della loro mesta stagione, per cui non c’è da fidarsi per niente. Mantenere il livello di attenzione a livelli altissimi e far valere la nostra superiorità.
Non sopporterei il pareggiotto da “non famose male”.
hanno ragione Mariolone e la prode scudiera… che lo costruiscono a fa’ lo stadio se avremo sempre una squadra mediocre e biglietti a prezzi esorbitanti ?
e ci hai ragione… niente stadio nuovo, prezzi popolari, magliette e merchandising falso, però squadra piena di campioni e allenatori TOP! 😀
I Friedkin hanno investito oltre 1 miliardo di euro nella Roma. Perchè l’abbiano fatto non lo so, ma da tifoso della Roma posso dirgli solo grazie perchè in questa città, aldilà delle tante chiacchiere a uffa che a qualcuno gli permettono pure di mettere il pranzo e la cena sul tavolino, i soldi non ce li iavrebbe messi nessuno. Ne-ssu-no!!!
Se i friedkin avessero investito 1 mld nella Roma per ottenere questi risultati non potrebbero essere che definiti degli incompetenti totali nonchè falliti.
L’unica differenza tra loro e pallotta è che quello sparava caxxate pure in prima persona, gli altri le fanno sparare ai loro collaboratori.
Per entrambe le proprietà parlano i risultati. Scadenti, se non inesistenti.
Se puoi confutare fa pure, ma sbattimi trofei e risultati sul tavolo: contano solo quelli.
io proporrei invece ferguson dobrivk soule in attacco almeno i cross per dobrivk arrivano loro li sanno fare il resto difesa e centrocampo normali
Leggi i giocatori che dovrà mettere in campo Gasperini e ti chiedi come si sia potuto arrivare a questo punto… Ammereca’, come ogni anno la squadra lotterà per un posto tra EL e Conference, sperando di non perdere i derby contro una delle lanzie più scarse della storia:compra giocatori forti e piantatela col fpf.
Forza Roma
Becca più commenti negativi Rossi che salmoni Di Canio!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.