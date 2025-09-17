“ON AIR!” – ROSSI: “Wesley come attaccante di sinistra la sorpresa di Gasp”, CORSI: “Gli americani c’hanno ammazzato, che fallimento”, AGRESTI: “Questo derby è già un bivio”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Per domenica leggevo che potrebbe esserci una chance per Tsimikas, perchè l’Angelino visto in queste ultime partita è stata una cosa bruttina e quando dicevamo che non era così adatto al calcio di Gasperini non eravamo andati lontani. L’altra carta che si potrebbe giocare è Celik al posto di Hermoso… Esterno a sinistra? Le alternative sono El Shaarawy, El Ayanoui e Baldanzi. E poi ci sono le soluzioni esotiche: c’è Pellegrini, che col passare delle ore monterà sui giornali, c’è Pisilli, e poi c’è l’ultima, che mi è venuta nelle ultime ore…Wesley. Lì ha più senso metterci lui che Angelino…guardate che non è mica tanto campata per aria questa ipotesi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io a Hermoso darei sempre la prima maglia. El Shaarawy titolare domenica? Dico no, perchè ha giocato titolare quando c’era Dybala pronto a subentrare al suo posto. Non essendoci l’argentino, è lui che diventa il Dybala, e cioè il cambio offensivo a partita in corso. Se stesse bene, io partirei con Pellegrini. Mi fa quasi strano dirlo. Ma col minutaggio che ha, partirei con lui dal primo minuto, con El Shaarawy come cambio offensivo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Quello di domenica è un derby che nessuna può permettersi di perdere. La differenza la farà la maturità nel gestire una gara così diversa dalle altre. Io mi aspetto una reazione, sarebbe importante vedere una Roma che ha ripreso il filo del discorso. Quella contro il Torino è una Roma troppo brutta per essere vera, non ci crede nessuno… Pellegrini e Dovbyk recuperabili? Bella domanda…da questo passa buona parte delle fortune della Roma, sono rimasti e non posso essere considerati giocatori che fanno numero… Senza Dybala mi aspetto El Shaarawy dal primo minuto. Su El Aynaoui aspetto, sperando che non sia tutto qui…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Lazio in questo momento vale il Genoa, o il Torino di domenica. Anzi, la Lazio non ha nemmeno un centravanti come Simeone, che secondo me è più forte di Castellanos… La Fiorentina? No, è più forte della Lazio…ha De Gea, ha Dodò, ha Gosens, ha Dzeko, ha Kean….”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Derby? Ora le squadre romane fanno ridere, non si vince più niente da anni, è veramente un fallimento. Prima del derby si vedevano bandiere fuori dalle finestre, ora più niente. Sti americani c’hanno ammazzato, fino a che non faranno sto stadio nuovo, bello chiuso, che costerà un botto, e che sarà un teatro… Ma intanto se domenica vinci, si ricomincia. Devo essere sincero, se la Roma dovesse battere la Lazio sarei più contento di affossare loro che della vittoria in sé…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Stadio nuovo? I biglietti già costano tanto, e costeranno ancora di più. A questo dovrebbe seguire la crescita della squadra, io pago pure 200 euro se devo andare a vedere una squadra che so che ha alzato il suo livello qualitativa. E invece ora hai una squadra testaccina in campo con dei prezzi da squadra di Champions…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “El Shaarawy o El Aynaoui mi sembrano le uniche vere possibilità per domenica, Pellegrini mi sembra davvero troppo indietro fisicamente, le altre soluzioni mi sembrano fantasiose. La Roma deve puntare sulla fascia destra, che mi sembra la catena più importante, Soulè e Wesley da quella parte possono essere decisivi. E mi affido anche a Konè, che deve riscattare la brutta partita di domenica…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La sorpresa per domenica potrebbe essere Tsimikas, così come Pellegrini. Ma io ci metto anche Pisilli come possibile sorpresa a centrocampo, accanto a Konè…secondo me a Gasperini non è dispiaciuto quando è entrato in campo domenica. Come trequartista di sinistra le soluzioni non mancano: oltre a El Shaarawy e El Aynaoui, c’è anche Pellegrini… Ranieri? E’ molto defilato, mi sembra che stia volutamente lontano dalle dinamiche dello spogliatoio, del gruppo, dei giocatori…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma in organico non ha molti gol, è un dato che incuriosisce. Però c’è da dire che ha tanti giocatori giovani, ed è normale che nel curriculum non abbiano tanti gol…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Domenica giocherà Ferguson davanti con El Aynaoui a ridosso, cercando di essere più propositivo. La Roma ha fatto venti minuti ottimi col Bologna e ha vinto con merito, ma se pensiamo al Torino ci sono molte cose da rivedere, a cominciare dall’atteggiamento. Staremo a vedere che tipo di partita può saltare fuori. Io la mia idea me la sono già fatta, che possa prevalere l’idea che sono meglio due feriti di un morto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’ultima giornata di campionato ha creato dei problemi alle due romane, la sconfitta contro il Torino ha fatto emergere dei limiti inattesi, ma anche dei problemi che si erano visti come la difficoltà a fare gol. Da un punto di vista tecnico e mentale, si avvicina peggio la Lazio. La Roma ha una situazione differente, anche in classifica, e non è poco. Ma è un derby che rappresenta un bivio alla quarta giornata…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “E’ una partita bellissima e carica di significati, e spero che se la giochino alla grande per vincere. La vittoria serve per guarire, altrimenti si rimane malati: io mi auguro che se la giochino a tutta. La Roma mi sembra più avanti della Lazio, stranamente, dato che i giallorossi sono cambiati molto mentre la Lazio è rimasta la stessa. A me la Lazio non è mai piaciuta, e la partita col Verona non fa molto testo. La Roma ha la difficoltà di fare gol, e l’incidente della partita col Torino…”

