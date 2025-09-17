Lazio-Roma, arbitra Sozza con Di Paolo al VAR

17
157

Sarà Simone Sozza l’arbitro del derby della Capitale tra Lazio e Roma, valido per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Baccini e Vecchi, mentre Ayroldi sarà il IV Uomo. Al VAR ci sarà Di Paolo, mentre l’AVAR sarà Massa.

Di seguito le designazioni complete per il prossimo turno di Serie A:

LECCE – CAGLIARI    Venerdì 19/09 h. 20.45

ZUFFERLI

DI GIOIA – YOSHIKAWA

IV:      TREMOLADA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

 

BOLOGNA – GENOA    Sabato 20/09 h. 15.00

COLLU

MORO – LUCIANI

IV:      J.L. SACCHI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      CHIFFI

 

H. VERONA – JUVENTUS     Sabato 20/09 h. 18.00

RAPUANO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:       CALZAVARA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       MASSA

 

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA

 

LAZIO – ROMA     h. 12.30

SOZZA

BACCINI – VECCHI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    MASSA

 

TORINO – ATALANTA      h. 15.00

COLOMBO

ZINGARELLI – BIANCHINI

IV:     ARENA

VAR:     GUIDA

AVAR:      MARESCA

 

CREMONESE – PARMA     h. 15.00

LA PENNA

ROSSI M. – ROSSI C.

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MARINI

AVAR:     NASCA

 

FIORENTINA – COMO     h. 18.00

BONACINA

CAPALDO – POLITI

IV:     FELICIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:       AURELIANO

 

INTER – SASSUOLO     h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – ROSSI L.

IV:       PERRI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:      CHIFFI

 

NAPOLI – PISA    Lunedì 22/09 h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – MASTRODONATO

IV:     MANGANIELLO

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GIUA

    • Vero, nessun arbitro ci va bene, ma alcuni sono peggio degli altri .
      Io capirei se, uno a caso , Dozza, ci fa perdere una partita, o ci aiuta a perdere una partita, ma non succede mai il contrario.
      Per esempio caro Leodieci, mi puoi indicare una partita in cui Sozza ci abbia aiutato?
      Se la trovi, mi faccio suora…Si Suor Tanina..

    • Di solito non commento, ma mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti e quindi seguo spesso le discussioni che nascono sul sito.
      Proprio per questo, caro Gaetano, perdonami, trovo la tua polemica sugli arbitri, che porti avanti in ogni articolo che è collegato alla direzione arbitrale di una nostra partita, ripetitiva ed infondata. Possibile che la Roma debba essere sempre vista da te come una “vittima” ingiustamente martoriata dal sistema calcio ogni volta che non condividi una decisione? Al punto tale che sfidi gli altri utenti a trovare un “favore” arbitrale fatto alla Roma, come se fosse una controprova inoppugnabile al tuo parere che, secondo te, non ce ne è uno? Tralasciando il fatto che lo stesso Sozza, nel derby di ritorno dell’anno scorso, non espulse Paredes dopo che quest’ultimo diede una sorta di schiaffo sulla nuca di Zaccagni (ho visto espulsioni date per molto meno e, se avesse estratto il rosso, sarebbe stato difficile articolare una protesta coerente con il regolamento), mi sembra di constatare, da un po’ di tempo, perlomeno per quanto ci riguarda, una certa correttezza di giudizio da parte degli arbitri. Non ricordo a memoria un errore evidente (EVIDENTE, non una situazione al limite anche se, mi pare, anche di queste ce ne sono state molte poche) commesso da parte degli arbitri da parte della Roma.

      Tutto questo solo per esprimerti onestamente la mia opinione, senza voler litigare o mancarti di rispetto.

    • Dysos..non ricordi a memoria un errore evidente….mmm la butta li…il rigore non dato a Pisa, grosso quanto una casa!

    • Quindi Dysos hai trovato un caso in cui Sozza ci ha favorito? Uno solo ? Strano di solito la famosa sudditanza psicologica , porta tanti bei punticini alle strisciate.
      Comunque quel che è detto è detto ,Da adesso sono Suor Tanina…

    • Mah..! Io forse sarò prevenuto, ma, stando al recentissimo, ricordo chiaramente alla seconda giornata l’annullamento del gol di Soule’ per sospetto sfioramento di mano, che io ancora devo riuscire a vedere, su intervento diretto del var (e non saprei se ce ne fossero i presupposti da regolamento), nella stessa partita un rigore non dato per fallo di mano che non era aderente al corpo (ma il var non è intervenuto) e un rigore non dato per carica su Wesley (credo) lanciato a rete, che a velocità normale era sembrato netto ed anche il replay aveva rivelato la spinta sulla schiena con il braccio del difensore (e qui l’intensità della spinta la valuta l’arbitro, ma la valutazione – a parte che per i cronisti inattendibili di Sky – era sembrata sbagliata).
      Il fatto è che, anche nelle partite dominate, come a Pisa, l’arbitro o il var pare voglia impedirti (se può)di chiuderle definitivamente. Non solo, ma proprio il metro arbitrale
      lascia perplessi. Ad esempio con il Pisa, il direttore ha scelto di far giocare e non punire i contatti lievi, favorendo un certo agonismo, che sicuramente aiuta la squadra meno tecnica e che si difende. E questo è un fatto che si ripete spessissimo quando giochiamo con le c.d. provinciali che, in primis, giocano a non prenderle. Domenica non ho visto la partita con il Torino ma scommetterei in qualcosa di molto simile. Perciò l’idea che le partite siano per quanto possibile pilotate contro di noi per favorire chi è più potente in lega per me è un fatto dimostrato.
      Il resto sono inutili sofismi direi, poi è chiaro: l’arbitro non fa i gol né le parate e quindi non c’è matematica certezza che un arbitraggio prevenuto ti faccia perdere per forza le partite, ci mancherebbe, ma una majina per affossarti te la danno sempre. Lo scorso hanno sono riusciti a beccarsi anche le proteste di Mr Ranieri, che non è certo un esagitato. Quindi togliamoci il prosciutto dagli occhi e guardiamo davanti, che questa è la realtà misera del calcio. Poi io avrei anche una idea del perché la Roma dia tanto fastidio, ma potete indovinarlo da soli se guardate alle presenze allo stadio (sportivamente è un gigante che dorme! E lo sanno bene in lega, che, se si svegliasse, per gli altri rimarrebbero solo le briciole).
      FRS !

    • Luca, il rigore dato a Pisa non è stato classificato come errore evidente ma è un episodio dubbio (in merito al quale io condivido la decisione dell’arbitro) come ho detto.

      Gaetano, Sozza, che io ricordi, non ha mai “favorito” nessuno. Se anche ci avesse favorito non credo che dovrebbe questo farti gioire, visto che spero tutti auspichiamo ad un campionato regolare e diretto con uniformità di giudizio.

      In generale quello che vorrei dire è che secondo me questa storia dei favoritismi arbitrali è solo una scusa infondata, a partire dal fatto che gli arbitri di solito (salvo casi eccezionali avvenuto in passato) non favoriscono ma sbagliano, come tutti noi. Semplicemente, la risonanza mediatica delle squadre “strisciate” fa si che qualunque decisione in loro favore alimenta una polemica che ormai va avanti da molti anni; la stessa risonanza mediatica che poi cancella o fa passare sottotraccia ad altri tifosi (non tifosi delle medesime squadre) gli errori commessi ai loro danni (ad esempio il rigore non dato al Milan l’altra sera che, se permettete, ha una gravità ancora maggiore rispetto a quello di Pisa perché, nel caso del Milan, viene prima concesso e poi, inspiegabilmente, tolto dal Var).

  4. 🎵🎵🎵 ehhh ci Sozza ad arbitraaa la la la..
    e con lui non vinci mai..la la la la
    sì ci dobbiamo superaaaaa.
    Sozza Sozza Sozza da capo giro..
    Sozza Sozza Sozza senza respiro..
    Sozza Sozza Sozza diventi matto…se fa così
    fa così… fa cosiiii.
    Sozza non ti chiama mai un rigore…
    Sozza non ti dà mai na punizione…
    Se provi a protestare ti caccia fuori.
    .e fa così fa così..fa cosiiii 🎵🎵🎵

  7. vado fuori per il momento sulla questione dell’arbitro tanto noi con gli arbitri ci dice sempre male speriamo bene e che i giocatori nel derby giochino per la maglia che indossano con i nostri colori giallo rosso che ne dite di Ferrero alla Ternana?

