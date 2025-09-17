Lazio-Roma, arbitra Sozza con Di Paolo al VAR

Sarà Simone Sozza l’arbitro del derby della Capitale tra Lazio e Roma, valido per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Baccini e Vecchi, mentre Ayroldi sarà il IV Uomo. Al VAR ci sarà Di Paolo, mentre l’AVAR sarà Massa.

Di seguito le designazioni complete per il prossimo turno di Serie A:

LECCE – CAGLIARI Venerdì 19/09 h. 20.45

ZUFFERLI

DI GIOIA – YOSHIKAWA

IV: TREMOLADA

VAR: GARIGLIO

AVAR: SERRA

BOLOGNA – GENOA Sabato 20/09 h. 15.00

COLLU

MORO – LUCIANI

IV: J.L. SACCHI

VAR: MAGGIONI

AVAR: CHIFFI

H. VERONA – JUVENTUS Sabato 20/09 h. 18.00

RAPUANO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV: CALZAVARA

VAR: AURELIANO

AVAR: MASSA

UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA

LAZIO – ROMA h. 12.30

SOZZA

BACCINI – VECCHI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MASSA

TORINO – ATALANTA h. 15.00

COLOMBO

ZINGARELLI – BIANCHINI

IV: ARENA

VAR: GUIDA

AVAR: MARESCA

CREMONESE – PARMA h. 15.00

LA PENNA

ROSSI M. – ROSSI C.

IV: ALLEGRETTA

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

FIORENTINA – COMO h. 18.00

BONACINA

CAPALDO – POLITI

IV: FELICIANI

VAR: GHERSINI

AVAR: AURELIANO

INTER – SASSUOLO h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – ROSSI L.

IV: PERRI

VAR: PEZZUTO

AVAR: CHIFFI

NAPOLI – PISA Lunedì 22/09 h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – MASTRODONATO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GIUA

