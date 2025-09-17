Incognita Ferguson: la Roma ora gli chiede i gol

La Roma arriva al derby con più dubbi che certezze. L’assenza di Dybala, fermato dall’ennesimo infortunio, e la bocciatura momentanea di Dovbyk hanno lasciato un vuoto enorme in attacco. Un vuoto che Gian Piero Gasperini sembra pronto a colmare con Evan Ferguson, il 20enne irlandese arrivato in prestito dal Brighton con un diritto di riscatto non indifferente (38 milioni di euro).

Un talento che fino a oggi ha vissuto di lampi e di rimpianti. Gli infortuni lo hanno frenato proprio quando sembrava pronto a esplodere, ma le qualità restano evidenti: fisico da centravanti d’area ma attaccante a tutto tondo, capace di muoversi con intelligenza senza palla e in grado di dialogare con i compagni, qualità che Gasperini – uno che i numeri nove li ha sempre fatti rendere al massimo – sta provando a valorizzare.

I dati raccontano una carriera ancora agli inizi e ancora tutta da scoprire: tra Bohemians e Brighton, Ferguson ha collezionato 95 presenze tra i professionisti con 17 reti all’attivo, oltre a 7 gol in 24 apparizioni con la nazionale maggiore irlandese. Il suo exploit più noto resta la tripletta al Newcastle a 18 anni, che lo ha proiettato tra i migliori prospetti della Premier League. Dopo, però, una serie di problematiche fisiche che ne hanno frenato l’ascesa. Ma a 20 anni, e con pochi anni di carriera alle spalle, è difficile capire se Ferguson sia o meno un bomber da doppia cifra.

Ora, con la maglia giallorossa addosso e la fiducia di Gasperini, Ferguson ha la grande occasione di dimostrare che può reggere il peso dell’attacco di una piazza come Roma. Non è poco, perché qui l’entusiasmo e il pessimismo viaggiano sempre a velocità supersonica.

Tocca quindi a Gasperini tenere i nervi saldi e caricare i suoi: il derby non è mai una partita come le altre, e spesso lo si vince più con la testa che con la tecnica. Ferguson lo sa: sulle sue spalle c’è la speranza di una città, il compito di trasformarsi da talento fragile a bomber decisivo. Roma lo aspetta, e la stracittadina potrebbe diventare il suo trampolino.

LEGGI ANCHE: Gasperini si affida a Soulè, in campo con El Shaarawy

Giallorossi.net – G. Pinoli