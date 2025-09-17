Incognita Ferguson: la Roma ora gli chiede i gol

La Roma arriva al derby con più dubbi che certezze. L’assenza di Dybala, fermato dall’ennesimo infortunio, e la bocciatura momentanea di Dovbyk hanno lasciato un vuoto enorme in attacco. Un vuoto che Gian Piero Gasperini sembra pronto a colmare con Evan Ferguson, il 20enne irlandese arrivato in prestito dal Brighton con un diritto di riscatto non indifferente (38 milioni di euro).
Un talento che fino a oggi ha vissuto di lampi e di rimpianti. Gli infortuni lo hanno frenato proprio quando sembrava pronto a esplodere, ma le qualità restano evidenti: fisico da centravanti d’area ma attaccante a tutto tondo, capace di muoversi con intelligenza senza palla e in grado di dialogare con i compagni, qualità che Gasperini – uno che i numeri nove li ha sempre fatti rendere al massimo – sta provando a valorizzare.
I dati raccontano una carriera ancora agli inizi e ancora tutta da scoprire: tra Bohemians e Brighton, Ferguson ha collezionato 95 presenze tra i professionisti con 17 reti all’attivo, oltre a 7 gol in 24 apparizioni con la nazionale maggiore irlandese. Il suo exploit più noto resta la tripletta al Newcastle a 18 anni, che lo ha proiettato tra i migliori prospetti della Premier League. Dopo, però, una serie di problematiche fisiche che ne hanno frenato l’ascesa. Ma a 20 anni, e con pochi anni di carriera alle spalle, è difficile capire se Ferguson sia o meno un bomber da doppia cifra.
Ora, con la maglia giallorossa addosso e la fiducia di Gasperini, Ferguson ha la grande occasione di dimostrare che può reggere il peso dell’attacco di una piazza come Roma. Non è poco, perché qui l’entusiasmo e il pessimismo viaggiano sempre a velocità supersonica.
Tocca quindi a Gasperini tenere i nervi saldi e caricare i suoi: il derby non è mai una partita come le altre, e spesso lo si vince più con la testa che con la tecnica. Ferguson lo sa: sulle sue spalle c’è la speranza di una città, il compito di trasformarsi da talento fragile a bomber decisivo. Roma lo aspetta, e la stracittadina potrebbe diventare il suo trampolino.
LEGGI ANCHE: Gasperini si affida a Soulè, in campo con El Shaarawy
Giallorossi.net – G. Pinoli
Al momento la matematica dice che fa un gol ogni 5,6 partite, se ne gioca 30 di partite arriva 6/7 gol a stagione con questi numeri, svegliarsi subito a suon di gol
Credo che il derby non possa essere la partita che ci farà capire le qualità del ragazzo irlandese. Il Derby, in particolare il nostro, in genere è un match bloccato, teso, sporco, orribile per chi ha doti tecniche da mettere in mostra.
Il derby però è un ottimo palcoscenico per la tempra di un calciatore, nervi saldi, personalità e magari un gol da centravanti vero!
Daje!
In realta’Gasperini ha voluto fortemente Wesley e Fergusson, che comunque finora non mi sembra abbiano entusiasmato troppo.. Fergusson secondo me sarà difficile che finisca in doppia cifra, e quindi se non raggiungesse questo traguardo il suo riscatto sarebbe un’utopia a 38 milioni, Wesley per dirla in parole povere non pare né carne né pesce, non mi sembra possa cambiare molto il volto di questa squadra, scarso in fase difensiva e sufficiente in quella di spinta offensiva.. In ogni caso tra tutti e due ballano 63 milioni tra riscatto eventuale e acquisto…. Qui stiamo veramente esagerando!
Cioè praticamente me stai a di’ che al fantacalcio sono spacciato?
(l’attacco si regge su Ferguson e Soulé, sulle fasce ho preso Wesley a una cifra fuori mercato)
Il problema è che abbiamo solo una prima punta, dovbyck non lo vede proprio
Porterei arena e paratici a questo punto, magari nella mischia gli ultimi 15 minuti qualcosa fanno…meglio del nulla visto prime punte solo quelle 2 punte abbiamo ahi noi
si così li bruci nel caos, poi torniamo sui social a lamentarci di loro
Forse dovremmo iniziare a pensare che il problema di questa squadra non è il centravanti, o perlomeno SOLO il centravanti.
Certo, se davanti hai un Romario o Ronaldo il Fenomeno che mettono seduta mezza squadra avversaria e segnano, il problema è risolto.
Ma con punte pure mediamente forti se i rifornimenti non arrivano o non arrivano coi tempi giusti è un problema, e per la Roma lo è da anni ormai.
La Roma costruisce poche occasioni da gol, anche in questo inizio di stagione con Gasperini, malgrado l’atteggiamento più aggressivo visto almeno contro Bologna e Pisa, abbiamo messo poche volte l’attaccante in grado di battere a rete con una certa facilità.
Gimenez contro il Bologna poteva segnare due o tre gol, e se non ne ha segnato manco uno è sicuramente colpa sua.
Da noi ricordo solo l’occasione contro il Pisa per Dovbyk e poco altro in tre partite.
Le cause? Alla fine il discorso è sempre quello della qualità, ce n’è poca dalla cintola in su.
Koné e Cristante sgobbano, conquistano e puliscono palloni, ma non illuminano.
Wesley per il momento ha portato corsa, ma la qualità è ancora quanto meno dubbia.
Quella nella Roma resta al momento concentrata sui piedi di Soulé e Dybala, il secondo dei quali ormai a meno di mezzo servizio.
E quella ipotetica di Pellegrini.
Perdonami però, non mi è chiara una cosa, si è parlato pochi giorni fa di quotazione alle stelle per Koné, addirittura 100 milioni, e se non ricordo male anche da parte tua, e poi però dici: “Koné e Cristante sgobbano, conquistano e puliscono palloni, ma non illuminano” ma come, vale 100 milioni e non illumina? Allora ha ragione Nainggolan?
@drastico, ineccepibile. Io continuo a ritenere che il problema maggiore del parco centravanti, paradossalmente, è che non ne abbiamo un terzo…
Il nostro gioco produce palle giocabili con il contagocce, non arrivano orizzontalmente dalle ali (Angelino non crossa quasi mai in corsa, Wesley ad oggi ha più corsa che altro), non arrivano verticalmente dai centrocampisti (Cristante ogni tanto ci prova con limitata fortuna, Konè è più propenso a portare palla)
Lo scorso campionato l’abbiamo giocato quasi tutto con l’unica punta spalle alla porta, quest’anno continuiamo a faticare…
Se ci pensi, l’occasione di Dovbyk col Pisa nasce da uno strappo di Konè a fine partita, frutto della sua debordanza fisica contro i difensori ormai stanchi, ma non da un azione costruita sulla catena di sx
Abbiamo ancora le carte Tsimikas e Bailey da giocare. E il Mister dovrà provare e riprovare per trovare una quadra. Io voglio essere fiducioso, i gol arriveranno, ma servirà arruolare tutti alla causa. Anche quelli che avevano già il biglietto di sola andata.
È che secondo me è un po’ prestino per parlare di “problema”. Non sto negando che la fase realizzativa latiti (ricordiamo cmq che a Pisa Soulé di gol ne aveva fatti 2), dico solo che secondo, me finito il rodaggio gasperiniano, e magari col rientro di Bailey, migliorerà parecchio.
Drastico, in realtà il calcio del Gasp si caratterizza per il pressing e la verticalità, fa un uso moderato della qualità intesa come numero del singolo. Mi pare che lo dicevi proprio tu: Gasp predilige avere due opzioni, un attacnte molto tecnico e uno più dirmopente. I due mediani invece devono fare le due fasi ma soprattutto devono essere in grado di coprire tutto il campo si per interdire che per portare palla. Abili nelle famose transizioni.
Koné è perfetto per Gasp, Cristante di oggi no. Perché non fa le trasizioni e copre poco campo. Magari corre al piccolo trotto per chilometri ma non strappa mai, né indietro né avanti.
I mali di questa Roma targata Massara sono i soliti due: il mediano e l’estarno alto a sx…almeno fino a che non rientra Baily.
Per il mediano sperimao in Pisilli o ElAianouy.
Un gol al Derby lo lancerebbe a mille… spero in una vittoria con gol dell’irlandese 🤟🏻❤️💛
97 partite 15 gol. questo e’ uno che non segna. ora si cerca disperatamente un esterno alto di sinistra quando ne avevamo tre: Spinazzola ( il migliore che c’è ancora in Italia) Zalewski e Saelemaker discutibili quanto si vuole ma sono stati mandati via senza pensare minimamente a sostituirli. Paredes anche lui discutibile quanto si vuole ma sostituito con un giocatore che col calcio non c’entra nulla
He’s going to be like Dovek
Prima o poi Evandro l’irlandese se sbloccherà e si ce riesce ar derby er salto dar trampolino sarà molto alto. DAJE EVAN PURGA LI PECORARI.
siamo alla terza partita della stagione, di cui una entrato nel secondo tempo, dopo essere stato in nazionale e con la squadra che non girava e le altre 2 in cui è stato decisivo per le 2 vittorie… mi sembrano un po’ esagerati questi discorsi, magari parliamone fra una decina di partite!
