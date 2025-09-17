FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 16 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Castellanos e Rovella in dubbio per il derby

Oggi a Formello doppia seduta, alla quale non parteciperanno gli infortunati Lazzari, Patric, Vecino e anche Castellanos e Rovella. Entrambi sono alle prese con problemi muscolari che mettono a rischio la loro presenza nel derby. Saranno decisivi i prossimi giorni e i due faranno di tutto per esserci domenica contro la Roma. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:55 – Lazio-Roma, circa 23mila giallorossi allo stadio

A un passo da quota 60mila. Il traguardo sarà tagliato nei prossimi giorni e la vendita al botteghino prosegue. Sebbene sia complicato fare una stima precisa, al momento il rapporto dovrebbe essere di 37mila tifosi della Lazio e 23mila della Roma. Secondo la proiezione, sicuramente sarà varcata quota 60mila e ci sarà il solito clima infuocato con coreografie su entrambe le curve. (Corriere dello Sport)

Ore 08:10 – Roma, ultimo attacco tra le big

“La Roma non segna”: il leitmotiv trova conferma nei numeri. Dal 2021/22 i giallorossi hanno realizzato 232 reti in campionato, ultimi tra le big: Inter 332, Atalanta 287, Milan 274, Napoli 271, Lazio 251, Fiorentina 235. Dybala è il leader realizzativo con 195 gol in carriera, seguito da Dovbyk (131) ed El Shaarawy (107). Gasperini prova a invertire la rotta, ma il club pensa già a nuovi innesti offensivi. (Il Romanista)
Ore 10:00 – Mancini, leader senza fascia verso il derby

Con 277 presenze, Gianluca Mancini non porta la fascia ma resta per molti il vero leader della Roma. Domenica giocherà il suo 14° derby: finora 4 vittorie e 5 sconfitte. Già decisivo nell’aprile 2024 con un colpo di testa, è amatissimo dalla Curva Sud che gli ha dedicato uno stendardo. Arrivato nel 2019 dall’Atalanta, con Gasperini non ha mai perso contro la Lazio. (Il Messaggero)
