Roma, serata di gala con i partner. Cristante e Ghilardi caricano in vista del derby: “Emozione incredibile”

Una terrazza esclusiva nel cuore della Capitale ha fatto da cornice alla serata organizzata dal Business Club della Roma, che ha riunito oltre 400 ospiti tra aziende sponsor e corporate hospitality per l’evento di inizio stagione. Un’occasione speciale per rinsaldare i legami commerciali del club e respirare l’atmosfera giallorossa a pochi giorni dal derby.

Non sono mancati gli ospiti d’eccezione: Bryan Cristante, colonna del centrocampo romanista, il nuovo arrivato Daniele Ghilardi e la leggenda Abel Balbo, accolti da applausi e curiosità.

Il giovane difensore ex Verona ha raccontato le prime emozioni della sua avventura con la Roma: “Essere qui è un onore, mi sto ambientando velocemente e il mio obiettivo è crescere e migliorare seguendo il Mister. Il derby l’ho sempre seguito in tv e posso immaginare lo spettacolo che sarà vederlo dal campo, non vedo l’ora che arrivi domenica”.

Poche parole, ma cariche di energia anche quelle di Cristante, che ha sottolineato il clima particolare della settimana che porta alla stracittadina: “La settimana del derby non è mai una settimana come le altre. Ci stiamo preparando per arrivarci al meglio. Scendere in campo con la maglia della Roma per me è sempre un’emozione incredibile. Anche quando ho l’occasione di indossare la fascia provo sensazioni uniche. Abbiamo un grande allenatore, stiamo lavorando molto bene e dobbiamo continuare così”.

