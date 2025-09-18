Lazio: Sarri recupera Castellanos, spera in Rovella e pensa a Pedro

Clima da ultima spiaggia a Formello in vista del derby. La Lazio prova a stringere i denti dopo la sconfitta di Sassuolo e le notizie dall’infermeria non sono tutte rassicuranti. Taty Castellanos, affaticato, si è già allenato in gruppo alla ripresa e non vuole rinunciare all’occasione di lasciare il segno nella stracittadina.

Situazione più complicata invece per Nicolò Rovella, che da due settimane convive con i soliti dolori alla zona pubica. Il regista ha saltato anche la doppia seduta di ieri, ma a Formello filtra ottimismo: il centrocampista spera di rientrare già oggi per testare la sua condizione.

Ancora fermo ai box Vecino, mentre nel centrocampo di Sarri avanza l’ipotesi di un cambio. Dele-Bashiru non può sentirsi sicuro del posto: già insidiato la scorsa settimana da Belahyane, ora il giovane franco-marocchino sta convincendo sempre di più l’allenatore biancoceleste.

In attacco, invece, prende corpo una nuova tentazione: Pedro titolare al posto di Cancellieri, reduce da prestazioni opache. L’ex giallorosso ha dimostrato di avere il dente avvelenato quando affronta la Roma. Sarri ci sta pensando.

Fonte: Il Messaggero