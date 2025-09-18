Lazio: Sarri recupera Castellanos, spera in Rovella e pensa a Pedro

Clima da ultima spiaggia a Formello in vista del derby. La Lazio prova a stringere i denti dopo la sconfitta di Sassuolo e le notizie dall’infermeria non sono tutte rassicuranti. Taty Castellanos, affaticato, si è già allenato in gruppo alla ripresa e non vuole rinunciare all’occasione di lasciare il segno nella stracittadina.
Situazione più complicata invece per Nicolò Rovella, che da due settimane convive con i soliti dolori alla zona pubica. Il regista ha saltato anche la doppia seduta di ieri, ma a Formello filtra ottimismo: il centrocampista spera di rientrare già oggi per testare la sua condizione.
Ancora fermo ai box Vecino, mentre nel centrocampo di Sarri avanza l’ipotesi di un cambio. Dele-Bashiru non può sentirsi sicuro del posto: già insidiato la scorsa settimana da Belahyane, ora il giovane franco-marocchino sta convincendo sempre di più l’allenatore biancoceleste.
In attacco, invece, prende corpo una nuova tentazione: Pedro titolare al posto di Cancellieri, reduce da prestazioni opache. L’ex giallorosso ha dimostrato di avere il dente avvelenato quando affronta la Roma. Sarri ci sta pensando.
Fonte: Il Messaggero
Pedro vive solo per segnare al derby quindi uno lo fa, per poi andare in vacanza fino al ritorno: per vincere tocca farne almeno due.
Forza Roma
Ho capito ma ha 50 anni!!!!
Sa un po’ di gufata la tua visto che il grande pedro con noi ha segnato una sola volta.
li recupera tutti. e la solita manfrina.
meglio… zero alibi.
