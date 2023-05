PELLEGRINI: “Abbiamo messo il 100% nell’Europa League, ora vogliamo vincerla. Mourinho? Parlerà lui al momento giusto”

AS ROMA NEWS – Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini parla in conferenza stampa alla vigilia di Siviglia-Roma, finalissima di Europa League che si giocherà alla Puskas Arena.

Queste le dichiarazioni del numero sette ai giornalisti sull’impegno che attende lui e i suoi compagni di squadra domani sera a Budapest:

Come arrivate a questa finale?

“Consapevoli, sicuramente. Quando arrivi a giocare una partita così hai fatto prima un percorso che ti ha lasciato qualcosa, i sacrifici che abbiamo fatto per essere qui. Tesi è normale, è una finale, giusto avere quell’emozione che spesso ti porta a fare meglio”.

Cosa vi ha detto Mourinho del suo futuro?

“Ci siamo parlati in tutta onestà, e queste cose è giusto che rimangano tra noi. Al momento giusto, parlerà lui del suo futuro. Ci ha lasciato carichi per la partita di domani”.

Sei il primo capitale a giocare due finali europee. Questo è un punto di passaggio verso qualcosa di più grande?

“C’è sempre qualcosa di più grande. La cosa più grande è non accontentarsi mai. Come abbiamo dimostrato l’anno scorso, abbiamo dato il 100% alla Conference. Quest’anno abbiamo dato il nostro 100% all’Europa League, e vogliamo vincerla. Anche grazie al mister che è una persona molto attenta, lasciamo tutto in campo. Siamo qui e siamo frati del percorso fatto, è stato un cammino difficile, tante difficoltà. Sono sempre scesi 11 uomini in campo, è il coronamento di un percorso bello e difficile, non vediamo l’ora di giocare domani”.

Le spagnole quando giocano una finale non perdono quasi mai. Come mai secondo te?

“Penso perché sono squadre forti, abituate a un certo livello di intensità. Sarà una partita difficile per noi, ma anche per loro. Siamo orgogliosi di essere qui, a giocare questa finale fantastica”.

Cosa pensate quando dicono che vincete mettendo il pullman davanti la porta?

“Ci viene da ridere. La prima risposta. La seconda è che saper affrontare una partita a livello tattico non significa attaccare come dei pazzi, lasciando spazi agli avversari, ma limitare la squadra avversaria nel fare quello che è più brava a fare. Noi siamo in finale, chi parla tanto non ci sta qui”.

Cosa è cambiato nella squadra rispetto a quell’ultimo Siviglia-Roma con Fonseca?

“Inizialmente, c’era qualche cambiamento in vista. Quello che è successo dopo, è ciò che abbiamo voluto: creare un gruppo che ci tiene. Mi collego alla domanda del pullman: correre e sacrificarsi per il proprio compagno non vuol dire mettere il pullman, ma voler essere qui. Poi è arrivato il mister che ci ha insegnato e ci ha forgiato con la sua unicità”.