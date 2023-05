MANCINI: “Ci meritiamo alla grande questa finale, ora siamo pronti a giocarla nel migliore dei modi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini, difensore della Roma, interviene in conferenza stampa alla viglia della finale di Europa League contro il Siviglia.

Queste le parole del vice-capitano giallorosso sulla sfida che attende i capitolini domani sera alla Puskas Arena:

Qualcosa di diverso per domani o si riparte dalla squadra solida dietro, e pronta a vedere…

“L’abbiamo preparata come una finale, vanno giocate al meglio come grinta, tecnica, tattica. E’ una partita diversa dalle altre. Sappiamo che ce la meritiamo alla grande. Siamo consapevoli e pronti a giocare la partita nel migliore dei modi”.

Perché vi siete allenati a Trigoria?

“Ci sentiamo a casa, siamo abituati a fare così e lo abbiamo fatto anche stavolta”.

Dybala come sta?

“Cammina, sta bene, speriamo possa darci una mano”.