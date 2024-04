PELLEGRINI: “Chi viene qui deve sapere cosa significa giocare per la Roma. Mancini il compagno più casinista. Assist? Ora preferisco il gol” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini è il protagonista dell’intervista realizzata dalla Roma in collaborazione con la piattaforma online “Betsson.sport” e tra i vari temi trattati il capitano si è soffermato sul suo legame con la maglia giallorossa e sull’importanza di essere il capitano di questa squadra. Ecco le sue parole.

Che sapore ha vestire la maglia della squadra della tua città?

“Grande responsabilità. Nascendo e crescendo a Roma la senti un po’ tua, quindi senti tuo anche lo stadio e le persone che lottano insieme a te. Questa è una grande sfida, chiunque viene a giocare per la Roma deve sapere cosa significa giocare per questa squadra. E’ un grande piacere, è il sogno di ogni bambino romano, ma allo stesso tempo è una grande responsabilità perché comporta tante cose importanti da trasmettere agli altri per fargli capire che non si sta portando una maglia qualunque”.

Sei il capitano della Roma dopo Totti e De Rossi: che emozione è portare la fascia?

“Grande responsabilità, soprattutto dopo Totti e De Rossi, che hanno fatto la storia della Roma. La fascia non bisogna portarla solo durante la partita, ma tutti i giorni. Già giocare nella Roma deve essere un grande onore per chiunque, figuriamoci per chi è cresciuto qui”.

Gol o assist? Cosa ti dà più soddisfazione?

“Diciamo che inizialmente ero più per l’assist perché comunque ti dà un brivido e soprattutto secondo me ti godi un pochino di più l’azione, perché il gol tante volte succede che lo fai ma poi devi rivederti bene l’azione per capire come è andata alla fine, e invece dell’assist ti godi magari la la tua giocata e il gol del compagno, però ad oggi preferisco il gol”.

Perché la 7? Numero fortunato, casualità oppure sognavi di portarlo sulle spalle un giorno perché lo vedevi su quelle del tuo idolo?

“Il numero sette è sempre stato il mio il mio numero fortunato, diciamo così, è un numero che mi piace da morire, a cui sono molto legato e che mi porto da bambino non per un idolo o qualcosa di simile ma più che altro proprio per il piacere di vedere questo numero. Mi piace il numero sette. Quando sono venuto qui a Roma c’erano disponibili anche altri numeri come l’11 e il 12 che anche mi piacevano, però poi alla fine scelsi il 7 perché era libero, era il mio numero fortunato il numero che indossato Bruno (Conti, ndr), che mi accompagnato per tutto questo viaggio, quindi non ho avuto dubbi”.

Il portiere a cui è più difficile fare gol?

“Direi che è facile rispondere, perché il primo anno che sono tornato qui c’era c’era Alisson, quindi dico assolutamente lui che era incredibile”

Il compagno più casinista?

“In questo momento direi sicuramente Mancio che è come un fratello per me, ma devo ammettere che fa un bel po’ di casino, mentre invece di sempre devo dire assolutamente Florenzi, perché aveva questa energia che, a dir la verità, un pochino troppa certe volte però era difficile stargli dietro”.

La canzone che rappresenta meglio Roma e la romanità?

“Diciamo che sono molto legato ad Antonello Venditti, perché quando quando ero a Modena e stai via un pochettino soffri, allora mi sentivo un po’ di canzoni di Antonello. Se ne devo dire una in particolare, parlo della persona. Io ero a Modena ma mettevo Antonello in macchina e mi sembrava di essere a Roma e questo mi aiutato”.

La tua playlist pre gara: rock, pop o techno?

“A dir la verità prima della partita non mi fa impazzire ascoltare la musica, non mi concentro sulla musica, preferisco più parlare, comunicare con i miei compagni, se devo dire qualcosa è tanto importante per me cercare di capire anche lo stato d’animo dei miei compagni, ascoltando la musica secondo me non riesci a interfacciarti bene con con I tuoi compagni, quindi direi che non sono uno da cuffie, sono uno da musica di sottofondo ma a cui piace parlare e comunicare prima della partita”.

Il luogo di Roma che ami di più quello in cui ti senti più autenticamente romano.

“Diciamo che ce ne sono tanti, perché ci sono tanti ricordi nella mia mente, dove mi sono sposato con mia moglie, dove ho passato tanto tempo, però penso che che uno si senta a casa dove è nato. Quindi direi che Cinecittà, anche se ci passo non molto spesso, è un po’ il posto del mio cuore perché dove sono nato è cresciuto”.

