PAREDES: “Il sogno di De Rossi era allenare la Roma con me calciatore, e poi andare insieme al Boca”

AS ROMA NEWS – Leandro Paredes, tra i protagonisti del nuovo corso alla Roma di Daniele De Rossi, ha rilasciato un’intervista al canale sportivo argentino TYC ed ha commentato anche l’esperienza da giocatore al Boca Juniors dell’attuale tecnico giallorosso.

“Era già innamorato prima di andare al Boca. Guarda sempre tutte le partite. ‘Ieri abbiamo vinto’, mi dice. Quando non era ancora allenatore mi ha detto che il sogno era allenare la Roma, farmi tornare al club e poi andare insieme al Boca“, le sue dichiarazioni.

“Era felicissimo al Boca, parlavamo sempre in quel periodo, era impazzito. È stato lì per poco tempo, non è facile arrivare e adattarsi. La gente vuole che tu arrivi e giochi, è normale ma i giocatori sanno che non è facile. È successo a Cavani che è arrivato ed è stato molto criticato, doveva impegnarsi perché ha grinta e passione”.

L’argentino, poi, ha parlato anche del suo possibile ritorno al Boca Juniors: “Non ho fissato una data, non fisso una data per niente nella mia vita. Cerco di vivere la mia vita e la mia carriera giorno per giorno. La voglia di tornare al Boca c’è sempre, l’ho già detto, ma non fisso una data”.

Fonte: TYC Sport