AS ROMA NEWS – Meno uno a Milan-Roma. Domani va in scena l’attesissimo derby di Europa League tra i giallorossi di Daniele De Rossi e i rossoneri di Stefano Pioli: una italiana continuerà il sogno della finalissima di Dublino, l’altra invece dovrà dire addio alla coppa.

Il Milan punterà forte sull‘estro e l’esplosività della sua fascia sinistra, con Theo Hernandez e Leao che faranno sudare parecchio Celik e Cristante su quella corsia. Ma attenzione anche a destra, dove Pulisic è sempre risultato determinante per i rossoneri. Insomma, le corsie esterne sono le armi in più di Pioli.

La Roma risponde con Lukaku: l’Europa è casa sua, ha segnato sette gol in coppa in questa stagione e i rossoneri sono uno dei suoi bersagli preferiti (con l’Inter è andato in gol in 5 derby di fila, manca ancora invece il gol con la maglia giallorossa). L’altra arma di De Rossi è l’estro e la classe di Dybala, ma anche la pericolosità dai calci piazzati, specie ora che è in rampa di lancio Chirs Smalling.

Ma Milan-Roma è anche e soprattutto il duello tra due allenatori a caccia di conferma: “Vinco e resto”, titola a tutta pagina l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Chi si aggiudicherà lo scontro tutto italiano di Europa League porterà nelle casse del proprio club altri 2,8 milioni e metterà al sicuro la panchina del futuro.

Fonte: Gazzetta dello Sport