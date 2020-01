PELLEGRINI: “Dedico i gol a Zaniolo, è come un fratellino per me. Quando giochiamo così non ci poniamo limiti”

PARMA ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Lorenzo Pellegrini parla a Rai Sport al termine del match di Coppa Italia giocato contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa al Tardini:

Come stai?

Ho preso questa botta un po’ strana, ma penso siano quelle botte che all’inizio fanno malissimo ma poi vanno bene.

La dedica?

Alla mia famiglia come sempre e a Zaniolo che è come un fratellino più piccolo. Lo aspetto presto in campo perché abbiamo bisogno di lui.

La prossima con la Juve…

Oggi avevo voglia di fare bene perché non abbiamo iniziato bene il 2020. Adesso pensiamo alla prossima partita a Genova, poi andremo con la testa per vincere anche quella. Già da quest’anno possiamo fare bene. Quando giochiamo così non ci poniamo limiti.