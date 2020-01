(LIVE!) PARMA-ROMA: 0-1 (49′ Pellegrini)

ULTIME AS ROMA – Roma di scena questa sera al Tardini per affrontare il Parma nell’ottavo di finale di Coppa Italia a gara unica. I giallorossi non arrivano al meglio a questa sfida dopo le sconfitte interne contro Torino e Juventus.

Fonseca deve rinunciare a Dzeko, squalificato, e Zaniolo, out per tutta la seconda parte della stagione. Toccherà a Kalinic guidare l’attacco giallorosso. Vi lasciamo al racconto del match, ma prima le ultime sulle formazioni in diretta dal Tardini.

PARMA-ROMA, LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

49′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! PELLEGRINI: !!! Uno-due con Kalinic, il trequartista calcia forte e angolato mandando la palla all’angolino! E’ un gran gol! Roma in vantaggio!

48′ – Occasione Parma: Inglese scarica fuori per Kucka che calcia dalla distanza mandando la palla fuori di poco.

46′ – Subito una chance per la Roma: tiro deviato di Kolarov, la palla arriva a Perotti che dentro l’area calcia altissimo col sinistro!

46′ – Si riparte. Nel Parma dentro Inglese al posto di Cornelius. Nessun cambio nella Roma.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce zero a zero questo primo tempo di Parma-Roma. Dopo un avvio promettente della Roma, si è scivolati verso un match decisamente noioso e giocato male. Giallorossi più pericolosi nel primo quarto d’ora, poi regnano gli sbadigli.

37′ – Ammonito Laurini per un fallo su Perotti.

30′ – Dopo un buon avvio, la Roma ha calato di intensità e fa fatica a creare gioco, troppo prevedibile quando attacca.

20′ – Ancora Roma: gran taglio di Under per Perotti che sul secondo palo non ci arriva di un soffio!

15′ – La Roma è partita forte e ha già collezionato due occasioni da gol. Bisogna però buttarla dentro. Da sottolineare come la squadra giallorossa stia giocando col 3-5-2 con Cristante nell’inedita posizione di difensore centrale con Smalling e Mancini ai lati.

10′ – Occasione Roma! Pellegrini da ottima posizione batte in porta trovando l’opposizione di Colombi coi piedi!

4′ – Occasione Roma: Under lancia benissimo Perotti in porta che però controlla male col petto e si fa chiudere dal portiere del Parma!

1′ – Fischia Pairetto, comincia Parma-Roma!

PARMA-ROMA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL TARDINI

Ore 20:30 – Ufficiale anche l’undici del Parma: Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Cornelius, Kucka.

Ore 20:15 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca e comunicata dal club giallorosso con un tweet:

Ore 19:00 – Cielo sereno sopra Parma, temperatura intorno ai 6 gradi. Campo in buone condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo la formazione ufficiale scelta da Fonseca.

PARMA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Cornelius, Kucka.

A disp.: Sepe, Alastra, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Brugman, Hernani, Kulusevski, Goglino, Inglese.

All.: Roberto D’Aversa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

A disp.: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Juan Jesus, Cetin, Santon, Veretout, Kluivert.

All: Paulo Fonseca.

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Bresmes – Baccini

IV Uomo: Volpi

Var: Sacchi

AVar: Galetto

Giallorossi.net – A. Fiorini