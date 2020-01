PETRACHI: “Spinazzola-Politano? Non c’è nulla di chiuso. Ora dobbiamo ricompattarci”

PARMA ROMA DICHIARAZIONI PREPARTITA – Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi risponde alle domande di Roma TV e Rai Sport nei minuti che precedono l’inizio del match di Coppa Italia tra il Parma e la Roma. Ecco le dichiarazioni del ds sulla partita che si sta per giocare al Tardini:

La situazione Politano-Spinazzola?

“La trattativa è ancora in corso, non c’è nulla di chiuso. Inutile commentare adesso qualcosa che non è stato ancora fatto”.

Il momento della squadra?

“Dobbiamo ripartire dalla cattiveria agonistica che finora ci ha contraddistinto, ora ricompattiamoci”.

Cosa deve fare la Roma?

“Deve ripartire, dobbiamo fare risultato e serve ricompattarci per fare qualcosa di importante. Noi ci teniamo molto a questa competizione, spero di vedere un’ottima Roma”.

Fonte: Roma Tv – Rai Sport