LIVE! Scambio Spinazzola-Politano, si riapre uno spiraglio: si lavora a un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra vicino alla rottura l’accordo tra Roma e Inter per lo scambio Politano-Spinazzola dopo gli ultimi irrigidimenti del club nerazzurro che non sembra convinto dell’obbligo di riscatto e vorrebbe che il terzino giallorosso effettuasse nuovi test fisici.

Oggi le parti torneranno a parlarsi per provare a trovare un accordo, altrimenti l’affare salterà definitivamente. La redazione di Giallorossi.net vi racconterà in diretta tutti gli sviluppi con aggiornamenti continui sulla vicenda.

ORE 16:20 – Sembra che Inter e Roma siano tornate a trattare per lo scambio Spinazzola-Politano: si lavora adesso a un prestito con obbligo di riscatto legato a un certo numero di presenze. L’affare dunque torna possibile.

ORE 15:20 – POLITANO NON VUOLE LASCIARE TRIGORIA – Politano vuole solo la Roma, l’agente Davide Lippi è in pressing sull’Inter per provare a lasciare il giocatore a Trigoria. (Jacopo Aliprandi su Twitter)

Gli agenti dei due calciatori stanno provando a non far saltare lo scambio. Lippi è in pressing sull'Inter (che al momento non cede) per provare comunque a lasciare #Politano a Roma. L'attaccante vuole solo la maglia giallorossa. #ASRoma #Inter @CorSport

ORE 13:55 – GIOCATORI IN ATTESA – Spinazzola è ancora a Milano, Politano a Roma: entrambi sono in attesa di capire se si sbloccherà l’affare o se dovranno rimettersi a disposizione dei rispettivi club nella giornata di domani. Tra le due società la tensione è forte dopo le frizioni di ieri. (Gianlucadimarzio.com)

ORE 12:35 – SI VA VERSO LA FUMATA NERA – Ancora qualche ora prima del dentro o fuori finale. La Roma non accetta altre formule che non siano quelle stabilite in precedenza (scambio a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto). Sensazioni negative: gli agenti di Politano sembrano ormai rassegnati alla fumata nera. (iltempo.it – F. Biafora)

ORE 11:30 I GIOCATORI VALUTANO UN DANNO DI IMMAGINE – Stando a quanto rivela in questi minuti l’emittente radiofonica Tele Radio Stereo, la situazione sta degenerando a tal punto che i rispettivi giocatori avrebbero già sentito da qualche ora i rispettivi legali per valutare i danni di immagine. (Tele Radio Stereo)

ORE 11:00 – LA ROMA DICE NO A NUOVI TEST FISICI – La Roma non ha autorizzato l’Inter ad effettuare il supplemento di test fisici che Marotta aveva richiesto per Spinazzola. Il club giallorosso ha avvisato il calciatore di tenersi pronto per fare ritorno nella capitale. A riferirlo in questi minuti è il giornalista Jacopo Aliprandi su Twitter.

Tensione Roma-Inter. La Roma non ha autorizzato il supplemento di test fisici che #Spinazzola avrebbe dovuto sostenere questa mattina ad Appiano Gentile. Al terzino è stato comunicato anche di tenersi pronto alla possibilità rientrare nella capitale. #ASRoma #Inter

