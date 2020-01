CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo giovedì gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:10 – Ibanez (21) ha scelto la Roma e sarà dunque un nuovo giocatore giallorosso… – VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:20 – Ora prende quota lo scambio Under-Suso: gli agenti dei due calciatori non smentiscono il possibile affare. (Paolo Rocchetti su Twitter)

Ore 11:00 – La Roma non autorizza l’Inter ad effettuare nuovi test fisici su Spinazzola (26). Il giocatore è stato contattato dal club giallorosso e informato di tenersi pronto a tornare nella Capitale. (Jacopo Aliprandi su Twitter)

Ore 10:30 – Offerto Florinel Coman (21), attaccante under 21 romeno della scuderia di Becali che milita nello Steaua Bucarest. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – La Roma ha chiuso l’acquisto del giovane Oliver Jurgens (17): il classe 2003 arriverà subito a Trigoria dal Verona. (Il Tempo)

Ore 9:30 – Petrachi punta un nuovo obiettivo per la sinistra: si tratta di Borna Sosa (21) terzino croato dello Stoccarda. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Rischia di saltare lo scambio Spinazzola-Politano: l’Inter ha cambiato le carte in tavola e ora propone un doppio prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto. La Roma infuriata a queste condizioni non ci sta. (Gazzetta dello Sport)

Seguono aggiornamenti…