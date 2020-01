Calciomercato Roma, Under vuole lasciare Trigoria: l’agente a Milano per trattare coi rossoneri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ore caldissime, addirittura bollenti in casa giallorossa. Nella mentre di Petrachi non c’è solo il rebus Politano-Spinazzola da sciogliere, ma anche la spinosa questione legata a Cengiz Under.

L’agente del calciatore, riferisce il sito “ilmessaggero.it”, si trova in queste ore a Milano per trattare col Milan: i rossoneri infatti sono particolarmente interessati al giocatore turco e stanno cercando di mettere in piedi uno scambio con Suso.

La Roma infatti chiede non meno di 40 milioni per lasciar partire il giocatore, cifra che il Milan non può permettersi. Ecco perchè in queste ore si sta cercando di intavolare l’ennesimo scambio di cartellini.

Under, riferisce la giornalista Eleonora Trotta sui Twitter, vuole lasciare la Roma: l’amore con Fonseca non è mai sbocciato e il giocatore sembra intenzionato a cambiare aria già da gennaio. E tutto questo a poche ore da Parma-Roma, match nel quale il turco giocherà molto probabilmente titolare.

Fonte: ilmessaggero.it