PELLEGRINI: “Dopo il gol mi sono sentito libero, il cuore è per i tifosi. Il rigore? Scelta di Mou, io l’avrei tirato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Udinese.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Terzo posto e tre gol…

“Era importante, avevamo visto i risultati delle altre squadre. E’ tanto che lavoriamo per essere lì, è una bella giornata. Ora ci sono altre partite davanti, ora testa a giovedì, c’è una rimonta da fare. La squadra è migliorata a livello mentale”.

“Come ti sei sentito?

“Libero, mi mancava. Persone che mi vogliono bene mi hanno detto di ritrovare serenità, e oggi ci sono riuscito”.

Il cuore?

“E’ un’esultanza che viene da mia figlia che è per questo stadio. Lo sapevo, nel bene e nel male sanno che possono contare su di me, che faccio il massimo per la Roma e per loro”.

La scelta di non tirare ikl rigore?

“Scelta del mister, fosse per me lo avrei battuto. Lui mi ha detto che era per il momento e la spensieratezza, non voleva che avessi nulla per la testa. Ma io avrei calciato. Il prossimo rigore voglio essere pronto per batterlo”.