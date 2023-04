ROMA-UDINESE 3-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tre gol, tre punti e terzo posto consolidato. Partita quasi perfetta della Roma per solidità difensiva e cinismo sotto porta, l’Udinese deve arrendersi.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i friulani nel match di campionato:

Rui Patricio 7 – Di fatto mai impegnato. Quando poi c’è da parare un rigore importante, lui riesce nel compito intuendo l’angolo. Presente.

Mancini 6,5 – Cliente scomodo per gli attaccanti friulani, difficile da superare. Causa un rigore, fortunatamente ininfluente, per un fallo di mano.

Smalling 7 – Uomo ovunque della difesa giallorossa, chiude ogni pallone si avvicini all’area.

Llorente 6,5 – Altra prestazione di sostanza, senza sbavature. Si conferma un rincalzo di sicura affidabilità.

Celik 6 – Fa il suo senza incantare. Qualche errorino di troppo, ma porta a casa la sufficienza. Dal 73′ Zalewski sv.

Cristante 7 – Grande partita, macchiata solo parzialmente dal rigore sbagliato che però risulterà essere ininfluente. Nemmeno una botta intesta riesce a fermarlo. Prezioso.

Bove 7,5 – Che partita di questo ragazzino: segna un gol non banale quanto importante. Lotta su ogni pallone, ne conquista parecchi, sa sempre cosa fare quando attacca. Molto positivo.

El Shaarawy 6 – Torna ad occupare il ruolo di esterno sinistro. Meglio nel primo tempo per costanza nella spinta. Cala nella ripresa. Dal 73′ Spinazzola 6,5 – Sforna l’assist per il tre a zero giallorosso.

Wijnaldum 6,5 – Giocatore importante per i suoi inserimenti che mettono spesso in affanno la retroguardia avversaria. Colpito alla testa nella ripresa, preferisce lasciare il campo. Dal 60′ Matic 6,5 – Si piazza nel mezzo e dà ordine alla mediana.

Pellegrini 7,5 – Chiedevamo di fare finalmente la differenza e stasera l’ha fatta. Gioca una bella partita, coronata da un gol che di fatto chiude il match. Dall’89’ Tahirovic sv.

Belotti 6,5 – Gli manca il gol, ma lotta per la squadra e serve un assist notevole per la rete del capitano giallorosso. Dal 73′ Abraham 7 – Entra e segna. Ora speriamo che questo gol serva a ridargli fiducia.

JOSE’ MOURINHO 7 – Sta riuscendo alla grande nel compito di nascondere i limiti della squadra e tirarne fuori il meglio. Anche oggi porta inviolata, pochi rischi corsi, e ben tre gol realizzati. Una serata di gala.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini