Pellegrini e Cristante, chi li ha visti? Addio sempre più vicino, la Roma prepara la rifondazione

NOTIZIE AS ROMA – Da intoccabili a desaparecidi. C’era una volta la Roma di Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, capitano il primo, senatore il secondo. Sempre presenti in campo, almeno fino a qualche mese fa. Già nell’ultima parte dell’era Mourinho il sette giallorosso era stato messo da parte per dare più spazio a Bove.

Con De Rossi invece era stato Cristante a non essere più così centrale nel progetto, con DDR che smaniava per avere rinforzi di gamba a centrocampo. Nel breve interregno di Juric Konè e Pisilli avevano trovato sempre più spazio nell’undici titolare, e ora con Ranieri la mediana giallorossa sembra avere delineato definitivamente le gerarchie: Paredes è il regista titolare, sulla trequarti Dybala ed El Shaarawy, quando stanno bene, non hanno rivali.

Il periodo di pausa che Ranieri aveva prospettato per Pellegrini sembra trascinarsi più a lungo del previsto: “Tornerà quando ritroverà il sorriso”, aveva detto Sir Claudio. Ma non è bastato quel gol contro il Lecce, con tanto di abbraccio al mister, a fargli ritrovare un posto nell’undici titolare. Pellegrini è retrocesso a tutti gli effetti a riserva, così come Cristante, fermo ai box da diversi giorni per un problema alla caviglia che sembrava meno problematico di quanto si sta dimostrando.

Per entrambi l’ora dell’addio sembra sempre più vicina: difficile che possa accadere a gennaio (per via, principalmente, dell’ostacolo stipendi), assai probabile in estate, quando Ranieri e i Friedkin daranno il via alla rifondazione romanista che non farà sconti a nessuno. Ma già nel corso di questo mercato invernale, se si dovessero concretizzare delle opportunità, il destino dei due ex intoccabili potrebbe essere lontano da Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli

